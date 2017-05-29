Во Владивостоке кастинг на конкурс красоты «Miss Sunrise»

27 мая в «SunRemoHall» состоялся кастинг конкурса красоты «Miss Sunrise», сообщает корреспондент РИА VladNews. Пятьдесят представительниц прекрасного пола поборолись за возможность стать частью поистине масштабного проекта, ведь победительница получит не только корону, но и внушительный денежный приз.
Конкурс красоты «Miss Sunrise» проходит уже не первый год, собирая самых красивых и амбициозных девушек со всего Приморского края. Организатором проекта выступает «8 канал» совестно с модельным агентством «AstraModels».
Отборочный этап был разделён на три части. Сначала девушкам предстояло рассказать несколько слов о себе, далее предстояло дефиле в купальниках. Завершающей частью кастинга стали танцы.
В конце просмотров жюри вынесло вердикт: по опыту прошлого года было решено объявить дополнительный кастинг, ведь в 2017 году блистать на конкурсе красоты «Miss Sunrise» будут 12 девушек в возрасте от 16 до 25 лет.А пока судьи выбрали только восемь прекрасных финалисток, ими стали:
- Кристина Сазонкина,
- Екатерина Мишарева,
- Елизавета Ефремова,
- Алина Пухова,
- Есения Макитра,
- Анна Ровзеюк,
- Анна Зыбина,
- Полина Ракицкая
Полуфинал конкурса пройдет 22 июля на территории развлекательного комплекса «Tiger de Cristal».