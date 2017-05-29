Во Владивостоке кастинг на конкурс красоты «Miss Sunrise»

Восемь девушек из 50 прошли в финал

Владивосток, понедельник, 29 мая , РИА Vladnews.

27 мая в «SunRemoHall» состоялся кастинг конкурса красоты «Miss Sunrise», сообщает корреспондент РИА VladNews. Пятьдесят представительниц прекрасного пола поборолись за возможность стать частью поистине масштабного проекта, ведь победительница получит не только корону, но и внушительный денежный приз.

Конкурс красоты «Miss Sunrise» проходит уже не первый год, собирая самых красивых и амбициозных девушек со всего Приморского края. Организатором проекта выступает «8 канал» совестно с модельным агентством «AstraModels».

Отборочный этап был разделён на три части. Сначала девушкам предстояло рассказать несколько слов о себе, далее предстояло дефиле в купальниках. Завершающей частью кастинга стали танцы.

В конце просмотров жюри вынесло вердикт: по опыту прошлого года было решено объявить дополнительный кастинг, ведь в 2017 году блистать на конкурсе красоты «Miss Sunrise» будут 12 девушек в возрасте от 16 до 25 лет.А пока судьи выбрали только восемь прекрасных финалисток, ими стали:

Кристина Сазонкина,

Екатерина Мишарева,

Елизавета Ефремова,

Алина Пухова,

Есения Макитра,

Анна Ровзеюк,

Анна Зыбина,

Полина Ракицкая

Полуфинал конкурса пройдет 22 июля на территории развлекательного комплекса «Tiger de Cristal».