За неделю владивостокцы нарушили ПДД больше 2 тысяч раз

Зарегистрировано 480 аварий

Владивосток, понедельник, 29 мая , РИА Vladnews.

За минувшую неделю в ГИБДД Владивостока было зарегистрировано 2 186 нарушений ПДД, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ведомства. Зарегистрировано 480 аварий (304 с материальным ущербом, 68 с составлением европротоколов). В 10 авариях пострадало 11 человек.

Составлен 421 протокол о нарушениях ПДД со стороны пешеходов, 17 в отношении водителей автобусов, 69 - в отношении таксистов.

162 водителей накажут за не предоставление преимущества пешеходам, 190 - за тонировку не по ГОСТу, 327 - за нарушение правил парковки.

Правила перевозки детей нарушили 83 автородителя. В остановленных инспекторами авто находились 98 пьяных водителей, а также 67 злостных должников по административным штрафам. Кроме того, составлено 43 протокола по выездам на полосу встречного движения. Инспекторы владивостокской ГАИ остановили 123 любителя "погонять".

На штраф-стоянку доставлен 331 автомобиль.