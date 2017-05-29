Во Владивостоке в выходные произошло более 80 аварий

Никто не пострадал

Владивосток, понедельник, 29 мая , РИА Vladnews.

За выходные в авариях во Владивостоке никто не пострадал. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, в столице Приморья было зарегистрировано 81 ДТП, 47 из которых - с материальным ущербом. Участники 17 столкновений составили европротоколы.

Сотрудники ДПС приморской столицы за субботу и воскресенье составили 573 протокола о различных нарушениях Правил дорожного движения. Так, составлено 24 протокола по фактам не предоставления водителями преимущества пешеходам. 36 жителей и гостей города сели за руль пьяными - но были остановлены патрулями ДПС. 35 автомобилиста были остановлены после того, как превысили максимально допустимую скорость.

Владивостокские полицейские составили 74 протокола по чрезмерной тонировке. Кроме того, в остановленных для проверки автомобилях было обнаружено 38 детей, не пристегнутых специальными удерживающими устройствами.

Правила парковки нарушили 57 автолюбителей. На штраф-стоянку доставлено 71 авто.

Ответственность за нарушение ПДД также понесут 99 пешеходов, 3 водителя автобусов и 20 таксистов.

Сотрудниками ГАИ Владивостока было составлено 12 протоколов по статье 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания).