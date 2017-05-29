Эвакуаторы продолжают работать во Владивостоке

В районе улицы Алеутская, крайбольница, спецтехника убирает авто, водители которых проявили безответственность и "бросили" свои ТС в месте, где запрещена парковка, стоянка и остановка, сообщает РИА VladNews. Как сообщают очевидцы, одному владельцу авто все же удалось спасти свое транспортное средство от эвакуации на арестплощадку.
Стоит отметить, что помимо штрафа за эвакуацию владельцу придется оплатить и административный штраф в размере полутора тысяч рублей за неправильную парковку.
Напомним, ранее РИА VladNews сообщало, что эвакуаторы также орудуют и на Океанском проспекте.