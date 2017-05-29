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Общество

Эвакуаторы продолжают работать во Владивостоке

Не стоит пренебрегать ПДД
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 29 мая , РИА Vladnews.

В районе улицы Алеутская, крайбольница, спецтехника убирает авто, водители которых проявили безответственность и "бросили" свои ТС в месте, где запрещена парковка, стоянка и остановка, сообщает РИА VladNews. Как сообщают очевидцы, одному владельцу авто все же удалось спасти свое транспортное средство от эвакуации на арестплощадку. 

Стоит отметить, что помимо штрафа за эвакуацию владельцу придется оплатить и административный штраф в размере полутора тысяч рублей за неправильную парковку.

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало, что эвакуаторы также орудуют и на Океанском проспекте.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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