Эвакуаторы продолжают работать во Владивостоке

Не стоит пренебрегать ПДД

Владивосток, понедельник, 29 мая , РИА Vladnews.

В районе улицы Алеутская, крайбольница, спецтехника убирает авто, водители которых проявили безответственность и "бросили" свои ТС в месте, где запрещена парковка, стоянка и остановка, сообщает РИА VladNews. Как сообщают очевидцы, одному владельцу авто все же удалось спасти свое транспортное средство от эвакуации на арестплощадку.

Стоит отметить, что помимо штрафа за эвакуацию владельцу придется оплатить и административный штраф в размере полутора тысяч рублей за неправильную парковку.

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало, что эвакуаторы также орудуют и на Океанском проспекте.

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