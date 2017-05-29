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Ученые выяснили, что творится в мозгах отцов

Отношения с дочками и сыновьями оказались различными
Фото: Dreamstime Фото: Dreamstime
Владивосток, понедельник, 29 мая , РИА Vladnews.

Специалисты из Университета Эмори и Аризонского университета пришли к выводу, что мозг мужчин активнее реагирует на радость дочери и индифферентность сына, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

Согласно теории социального научения, поведение родителей модулирует гендерные стереотипы и эмоциональное состояние детей. Например, поддерживая более тесный коммуникативный и физический контакт с дочерьми, матери стимулируют развитие у них просоциальных черт личности. Предполагается также, что отцы лучше реагируют на мимику дочерей, чем сыновей. Однако выводы таких исследований, как правило, ненадежны. Часто они включают в себя опрос, в ходе которого родители могут не только субъективировать, но и намеренно искажать факты. Кроме того, формирование половой идентичности и эмоциональной сферы зависит от многих переменных, которые не позволяют охватить механические подходы. Наконец, большинство работ сосредоточены только на роли матери.

Чтобы восполнить пробел, американские ученые провели серию экспериментов с 69 мужчинами в возрасте от 21 года до 55 лет, каждый из которых был отцом одного-четырех младенцев (в возрасте одного-двух лет). На первом этапе испытуемым давали устройство периодической аудиозаписи (Electronically Activated Recorder, EAR), которое они должны были носить с собой в течение одного рабочего и выходного дня. Прибор автоматически записывал окружающие звуки длительностью 50 секунд с интервалом в девять минут, и, в соответствии с инструкцией, ночью ставился на подзарядку в комнате ребенка. Метод позволил авторам дистанционно провести включенное наблюдение, получив сравнительно надежные данные о взаимодействии участников с сыном или дочерью.

Затем мужчинам в произвольном порядке показывали фотографии своего ребенка, неизвестного ребенка и неизвестного взрослого с разным выражением лица: нейтральным, печальным и счастливым. При просмотре снимков их также просили описать эмоции изображенного человека. Одновременно активность мозга добровольцев оценивали путем функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ). Таким образом ученые получили сканы мозговой активности, характерные для реакции на девять типов стимулов, которые сравнили в зависимости от пола ребенка. Результаты показали, что взгляд на счастливое выражение лица дочери сильнее стимулирует в мозге отцов области, связанные с обработкой визуальных стимулов (лобную извилину и орбитофронтальную кору), чем на сыновей.

Фотографии сыновей вызывали выраженную активацию (в таламусе, медиальной орбитофронтальной коре, нижней височной борозде) при условии нейтрального выражения лица, тогда как печаль нивелировала половые различия. Согласно анализу аудиозаписей, отцы уделяли дочерям больше внимания: они чаще пели и насвистывали мелодии, использовали понятия, связанные с грустью и языком тела. В общении с сыновьями мужчины были более склонны к жестким контактным играм и апелляциям к сфере достижений. Дополнительно авторы сопоставили поведение испытуемых с активностью мозга. Выяснилось, что у отцов дочерей пение положительно связано с активностью в латеральной орбитофронтальной коре, а склонность к контактным играм — с подавлением левой лобной извилины.

Подробности работы представлены в журнале Behavioral Neuroscience.

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