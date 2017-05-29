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Политика и экономика

Общественным организациям расскажут, как стать получателями субсидий и грантов

Круглый стол пройдёт в актовом зале администрации Владивостока
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 29 мая , РИА Vladnews.

Круглый стол, посвященный вопросам поддержки некоммерческих общественных объединений, состоится в предстоящую среду, 31 мая, в администрации города Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Узнать все тонкости о субсидиях и грантах приглашаются представители общественных объединений приморской столицы.

Как рассказали в управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации Владивосток, в этот день общественникам расскажут, как стать получателями субсидий, как получить финансовую поддержку на проведение социально значимых проектов, а также о том, как стать конкурсантом президентских грантов. Кроме этого, участников круглого стола познакомят с порядком организации и проведения массовых мероприятий во Владивостоке, взаимодействием с молодёжными объединениями.

В завершение встречи все желающие смогут задать интересующие вопросы представителям администрации города Владивостока.

Круглый стол пройдёт в актовом зале администрации Владивостока (Океанский проспект, 20, 2 этаж). Начало в 14:30.

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