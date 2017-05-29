Составлен атлас катастроф-2017

Новая редакция

Владивосток, понедельник, 29 мая , РИА Vladnews.

Объединенный исследовательский центр Еврокомиссии (ОИЦ ЕК) опубликовал новую редакцию «Атласа планеты человека», в котором оценил вклад антропогенных факторов в стихийные бедствия за 1975–2015 годы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

Первая редакция «Атласа планеты человека» (Atlas of the Human Planet) была представлена в 2016 году. В основу документа легли результаты дистанционного зондирования Земли (всего около 12,4 триллиона спутниковых снимков) и пространственного моделирования, которые использовались при создании Глобального слоя человеческих поселений (Global Human Settlement Layer, GHSL). Эта база данных находится в открытом доступе и позволяет проследить динамику человеческого присутствия в разных районах с 1975 года. Так, согласно анализу, к 2015 году площадь населенных пунктов на планете увеличилась в 2,5, а число людей — в 1,8 раза. Большая часть населения живет в крупных городских центрах.

Теперь, исходя из оценок на основе GHSL, сотрудники ОИЦ ЕК представили статистику стихийных бедствий за последние 40 лет. Несмотря на то, что такие катастрофы ассоциируются с силами природы, в долгосрочной перспективе влиять на них способны антропогенные факторы. Например, вырубка лесов повышает риск селя — потока с большим количеством обломков горных пород, возникающего в бассейнах горных рек, — поскольку в этом случае почва лишается поддержки корней деревьев. Также обезлесение связывается с вероятностью возникновения ураганов. Документ охватывает шесть типов явлений: землетрясение, извержение вулканов, цунами, наводнение, тропический циклон и шторм.

По информации ученых, наибольшую угрозу представляет собой сейсмическая активность: за время наблюдений число потенциальных жертв землетрясений возросло на 93 процентных пункта. В сейсмически активных районах проживают 170 миллионов европейцев — в Греции, Италии и Румынии показатель превышает 80 процентов населения. Самым распространенным типом стихийных бедствий между тем оказались наводнения. В Европе с его последствиями чаще сталкивались жители Германии (порядка десяти процентов населения) и Франции. Максимальная доля популяции, подверженной риску (один миллиард человек), проживает в странах Азии и Африки — 76,9 процента и 12,2 процента соответственно.

В районах вулканической активности в 2015 году проживали 414 миллионов человек, из них 11 миллионов европейцев. Рост показателя с 1975 года составил 86 процентных пунктов. В свою очередь, тропические циклоны представляют опасность для 1,6 миллиарда человек в 89 странах мира — примерно на полмиллиарда больше, чем полвека назад. В зоне действия штормовых ветров в XXI веке оказались 640 миллионов человек, как правило, жителей Дальнего Востока — Китая и Японии. С 30 до 20 миллионов в этом регионе также увеличилось количество потенциальных жертв тропических циклонов. При этом население США оказалось в четыре раза больше подвержено цунами, чем Китая, но меньше, чем Японии.

Кратко о результатах исследования сообщается на сайте Еврокомиссии.