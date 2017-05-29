Новая неделя встретит владивостокцев теплой погодой

Возможны кратковременные дожди

Владивосток, понедельник, 29 мая , РИА Vladnews.

Сегодня, 29 мая, погодные условия в Приморье определяют фронтальные разделы обширного циклона, который медленно смещается по Амурской области на северо-восток, на Хабаровский край, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

В предстоящие сутки синоптическая ситуация над Дальневосточным регионом существенно не изменится. Над Приморским краем по-прежнему будут смещаться облачные массивы фронтальных разделов хабаровского циклона. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди, днем возможны грозы.

Температурный фон не меняется, ночью 7…15, на северо-востоке 1…6. Днем в континентальных районах жарко, 21…27. В прибрежную зону южными потоками будет выносить низкую облачность, с акватории Японского моря. Здесь на 7 – 10гр прохладнее.

Во Владивостоке завтра, переменная облачность, вечером 30.05 возможен кратковременный дождь. Ветер юго-восточный умеренный, днем до сильного. Температура воздуха ночью 9…11, днем 15…18.