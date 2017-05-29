Борис Кубай рассказал о радиации во Владивостоке после ​пуска ракеты КНДР

Глава Примгидромета успокоил читателей РИА VladNews

Владивосток, понедельник, 29 мая , РИА Vladnews.

Глава Примгидромета Борис Кубай рассказал о радиационном фоне во Владивостоке после ночного запуска ракеты КНДР, сообщает корреспондент РИА VladNews. Как сообщили в метеослужбе, в самом Владивостоке радиационный фон утром 29 мая составил 11-12 мкР/ч. Для сравнения, постоянный нормативный показатель для Владивостока составляет 12 мкР/ч, что даже ниже, чем на большей части территории Приморья (13-15 мкР/ч).

Как рассказал нашему корреспонденту руководитель гидрометцентра Борис Кубай, подобные показатели были и во время предыдущих пусков ракет со стороны Северной Корее. На всякий случай метеорологи продолжают проводить измерения каждый час.