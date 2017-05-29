Лариса Белоброва: Сергей Дарькин на работе 16:06, 29 мая Лариса Белоброва: Сергей Дарькин на работе (Эксклюзив)
Борис Кубай рассказал о радиации во Владивостоке после ​пуска ракеты КНДР 15:52, 29 мая Борис Кубай рассказал о радиации во Владивостоке после ​пуска ракеты КНДР (Эксклюзив)
«Басманное правосудие» не сломало Игоря Пушкарева и Андрея Лушникова 14:27, 29 мая «Басманное правосудие» не сломало Игоря Пушкарева и Андрея Лушникова (Эксклюзив)
Новостная лента
Май, 29 понедельник
16:07
«Басманное правосудие» не сломало Игоря Пушкарева и Андрея Лушникова Эксклюзив
16:07
Борис Кубай рассказал о радиации во Владивостоке после ​пуска ракеты КНДР Эксклюзив
16:07
В Приморье зафиксировано нашествие змей
16:06
Лариса Белоброва: Сергей Дарькин на работе Эксклюзив
16:01
Составлен атлас катастроф-2017
15:43
За сутки в Приморье зафиксировано 14 пожаров
15:32
К Земле мчится крупный астероид
15:24
Во Владивостоке ​Роскомнадзор оценил качество мобильной связи
15:12
Купальный сезон в Приморье начнется 15 июня
15:03
В Приморье стало меньше детей; женщины стали чаще рожать повторно
14:51
Статистика: Каждый шестой житель Приморья не способен сам оплатить свое жилье
14:39
Forbes составил рейтинг богатейших наследников России
14:16
Прогулки каждый день спасут от рака груди, - ученые
14:08
Жительница Приморья расплачивалась в магазинах чужой банковской картой
13:59
В частном доме в Приморье произошло возгорание погреба
13:47
Гараж сгорел во Владивостоке
13:35
«Луч» может остаться в первой лиге
13:28
Известный шоумен высмеял кражу из владивостокского эротического музея Видео
13:16
Приморский спортсмен взял «золото» и «серебро» на Кубке мира по гребле
13:07
Горы мусора выросли на Эгершельде Видео
12:41
Создана карта подросткового мозга
12:23
Лайнер «Costa NeoRomantica» завтра впервые посетит Владивосток
12:11
Жительница Приморья променяла ребенка на алкоголь
12:03
В Приморье продолжает действовать особый противопожарный режим; пожаров не было 5 дней
11:58
Больше 100 ДТП произошло в Приморье за минувшие выходные
11:48
Роял Бургер будет кормить Стивена Сигала бесплатно!
11:42
Школьник в Приморье получил строгий выговор за нарушение дисциплины
11:41
Первые итоги акции «У нас твердый бетон, но доброе сердце!» Фото
11:36
Жительница Приморья, потеряв документы, обратилась в полицию с заявлением о краже
11:34
Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» примет участие в Дальневосточном МедиаСаммите
11:22
Во Владивостоке на 4,5 часа задерживается вылет самолета в Пхеньян
11:13
Скандал в центре Владивостока: в дорогом гриль-баре подавали опасную курицу
11:02
Пьяный водитель сбил трех пешеходов в Приморье
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4137 (76) от 26 мая 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Успешным бизнесом руководит молодежь
Первоочередные объекты для ремонта определяют с помощью мониторинга
Не вернулся из боя…
На площади – ярмарочные дни
Парому подтвердили легитимность
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Происшествия

К Земле мчится крупный астероид

Повышенный риск столкновения приходится на 2022, 2025, 2032 и 2039 годы
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, понедельник, 29 мая , РИА Vladnews.

Астрономами открыт ранее неизвестный поток обломков кометы Энке.

В 2022, а позднее — в 2025, 2032 и 2039 годах, наша планета подвергается повышенной опасности столкновения с небесными телами астероидного размера. Таков главный вывод из работы специалистов Астрономического института Академии наук Чехии. Препринт статьи доступен на сайте arXix.org.

Опасность для нас представляют обломки кометы Энке, известные астрономам как тауриды. Два метеорных потока, впервые зафиксированные в позапрошлом веке, наблюдаются каждый год осенью, в октябре – начале ноября. Их активность относительно невелика — в среднем семь метеоров в час. Потоки были отождествлены с кометой в середине XX века на основании накопленных к тому времени данных.

Исследователи из Чехии, оперируя данными наблюдений 2005–2015 гг., открыли новый, ранее неизвестный поток обломков, орбита которого пересекает земную. На сегодня его главными «героями» являются два астероида, получившие названия 2005 UR и 2015 TX24, открытые, как легко догадаться, в 2005 и 2015 гг. соответственно. Размеры каждого из них составляют, по-видимому, около 200–300 метров. В последний раз они проходили в непосредственной близости от Земли в конце октября и декабря 2015 года. Вслед за ними могут последовать другие находки того же типа или большие.

Неприятность ситуации еще и в том, что комета Энке — самая короткопериодическая из известных на данный момент — разрушается буквально на наших глазах, порождая потоки космического мусора. С момента своего открытия в начале XIX века комета потеряла под солнечными лучами около 85% массы, и каждый новый пролет мимо светила (это случается раз в три с половиной года) может стать для нее последним. Для нас это означает, что вероятность появления в небе новых астероидов, падение любого из которых может вызвать на Земле серьезные неприятности, увеличивается, по астрономическим меркам, молниеносно — при жизни одного-двух поколений людей.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Жительница Приморья расплачивалась в магазинах чужой банковской картой
14:08, 29 мая 2017 Жительница Приморья расплачивалась в магазинах чужой банковской картой

Возбуждено уголовное дело

В частном доме в Приморье произошло возгорание погреба
13:59, 29 мая 2017 В частном доме в Приморье произошло возгорание погреба

Никто не пострадал

Гараж сгорел во Владивостоке
13:47, 29 мая 2017 Гараж сгорел во Владивостоке

Никто не пострадал

Жительница Приморья променяла ребенка на алкоголь
12:11, 29 мая 2017 Жительница Приморья променяла ребенка на алкоголь

Женщина предстанет перед судом

Больше 100 ДТП произошло в Приморье за минувшие выходные
11:58, 29 мая 2017 Больше 100 ДТП произошло в Приморье за минувшие выходные

Один человек погиб

Жительница Приморья, потеряв документы, обратилась в полицию с заявлением о краже
11:36, 29 мая 2017 Жительница Приморья, потеряв документы, обратилась в полицию с заявлением о краже

Лжепотерпевшая предстанет перед судом

Во Владивостоке на 4,5 часа задерживается вылет самолета в Пхеньян
11:22, 29 мая 2017 Во Владивостоке на 4,5 часа задерживается вылет самолета в Пхеньян

Перебои с рейсами в КНДР стали чаще случаться в последнее время