К Земле мчится крупный астероид

Повышенный риск столкновения приходится на 2022, 2025, 2032 и 2039 годы

Владивосток, понедельник, 29 мая , РИА Vladnews.

Астрономами открыт ранее неизвестный поток обломков кометы Энке.

В 2022, а позднее — в 2025, 2032 и 2039 годах, наша планета подвергается повышенной опасности столкновения с небесными телами астероидного размера. Таков главный вывод из работы специалистов Астрономического института Академии наук Чехии. Препринт статьи доступен на сайте arXix.org.

Опасность для нас представляют обломки кометы Энке, известные астрономам как тауриды. Два метеорных потока, впервые зафиксированные в позапрошлом веке, наблюдаются каждый год осенью, в октябре – начале ноября. Их активность относительно невелика — в среднем семь метеоров в час. Потоки были отождествлены с кометой в середине XX века на основании накопленных к тому времени данных.

Исследователи из Чехии, оперируя данными наблюдений 2005–2015 гг., открыли новый, ранее неизвестный поток обломков, орбита которого пересекает земную. На сегодня его главными «героями» являются два астероида, получившие названия 2005 UR и 2015 TX24, открытые, как легко догадаться, в 2005 и 2015 гг. соответственно. Размеры каждого из них составляют, по-видимому, около 200–300 метров. В последний раз они проходили в непосредственной близости от Земли в конце октября и декабря 2015 года. Вслед за ними могут последовать другие находки того же типа или большие.

Неприятность ситуации еще и в том, что комета Энке — самая короткопериодическая из известных на данный момент — разрушается буквально на наших глазах, порождая потоки космического мусора. С момента своего открытия в начале XIX века комета потеряла под солнечными лучами около 85% массы, и каждый новый пролет мимо светила (это случается раз в три с половиной года) может стать для нее последним. Для нас это означает, что вероятность появления в небе новых астероидов, падение любого из которых может вызвать на Земле серьезные неприятности, увеличивается, по астрономическим меркам, молниеносно — при жизни одного-двух поколений людей.