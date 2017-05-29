В Приморье стало меньше детей; женщины стали чаще рожать повторно

Стистика за 2017 год

Владивосток, понедельник, 29 мая , РИА Vladnews.

В Приморском крае численность детей в возрасте 0-17 лет на начало 2016 года составила 364.1 тыс. человек (18.9% численности постоянного населения края), в том числе 186.8 тыс. мальчиков и 177.3 тыс. девочек, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Приморскстат. В городской местности проживало 270.6 тыс. детей,в сельской – 93.5 тыс. человек. Удельный вес возрастной группы малышей (0-6 лет) составил 44% общего числа детей.

За 2016 год родилось 23 553 ребенка, что на 4% меньше, чем в 2015 году, из них 260 двоен и 11 троен (в 2015 – 284 двойни, 10 троен).

В последние годы продолжается тенденция снижения удельного веса родившихся у матерей в возрастной группе до 25 лет: с 32.4% в 2012 году до 22.4% в 2016 году. В этом возрасте обычно рождаются первенцы. Удельный вес детей рожденных женщинами в возрасте от 25 до 35 лет увеличился с 55.5% в 2012 году до 61.7% в 2016 году, а у женщин старше 35 лет - с 11.9% до 15.8%.

Под влиянием новых мер, стимулирующих рождаемость, увеличилось и число повторных рождений (родившиеся по порядку вторыми, третьими и более), основная часть которых приходится на женщин старше 25 лет.

В 2016 году доля повторных рождений составила 57% всех родившихся и увеличилась за последние пять лет на 7%.

В последние годы наметилась положительная тенденция снижения числа детей, родившихся вне зарегистрированного брака. У матерей-одиночек родилось 2 593 ребенка, что составило 11% общего числа рождений. Добровольно признаны отцами 13% внебрачных детей (их рождения регистрируются на основании совместного заявления родителей в органах ЗАГС). Из общего числа рожденных детей 259 рождены несовершеннолетними (до 18 лет) матерями, из них 68% внебрачные дети.

За год в Приморском крае в возрасте 0-17 лет умер 291 ребенок (в 2015– 343), из них 156 (190) детей в возрасте до 1 года. Показатель младенческой смертности в крае остается высоким: из 1000 родившихся умерло 7 детей в возрасте до 1 года. В структуре причин младенческой смертности преобладали состояния, возникающие в перинатальный период (0-6 первых дней жизни) – 46% всех умерших до 1 года, врожденные аномалии – 23% и болезни органов дыхания – 14%.

В возрасте 1-17 лет умерло 135 детей (в 2015 - 153). Почти половина смертей приходилась на несчастные случаи (48% всех умерших в возрасте 1-17 лет), из них 10 детей совершили самоубийство, 9 - погибли от транспортных травм, 3 - были убиты.

На конец 2016 года в крае действовало 517 самостоятельных и 5 филиалов дошкольных образователь­ных учреждений; численность детей, посещающих их, составила 89.9 тыс. человек и увеличилась по сравнению с 2015 годом на 1%, а с 2012 – на 16%.

В 2016 году в расчете на 100 мест приходилось 100 детей (в 2015 - 103).

В 204 дошкольных учреждениях численность детей превысила число мест (40% от общего числа дошкольных образовательных учреждений). В ряде районов численность детей значительно ниже числа мест и колеблется от 60 до 96 человек на 100 мест.

В Приморском крае на конец 2016 года насчитывалось 9.5 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (2015 – 9.9 тыс.), из них 8.7 тыс. человек воспитывались в семьях (под опекой – 60%; усыновлены гражданами – 21% и в приемных семьях – 20%). Остальные воспитывались в детских домах и интернатах.

В 2016 году 812 воспитанников детских домов и школ-интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выбыли из данных учреждений: 190 – поступили на учебу в учреждения начального профессионального образования, 117 – в средние специальные учебные заведения, 4 человека– в высшие учебные заведения. Воспитанники также приобретали семью: 167 человек были взяты под опеку, 33 – на усыновление, 72 – в приемную семью.

В крае ведется работа по развитию интеллектуальных способностей детей и подростков, воспитанию творческой личности и развитию талантов ребенка. Возможности для развития индивидуальных интересов и способностей детей в крае представляли около 200 учреждений дополнительного образова­ния. Из общего числа 110 учреждений относились к системе Минобрнауки РФ. В 2016 году они включали в себя около 6 тыс. различных объединений, в них занимались 100.6 тыс. детей.

В сельской местности дети имеют меньше возможностей в получении дополнительного образования. Здесь работало только 27 учреж­дений дополнительного образования, в них насчитывалась 1 тыс. объеди­нений, в которых занималось 19.1 тыс. детей.

На начало 2016/2017 учебного года в крае действовали 3 детских музыкальных школы, 7 художественных и 44 школы искусств, в них занятия по интересам нашли 18.6 тыс. одаренных детей.

Наиболее массовыми и популярными занятиями оставались художест­венно-эстетическое, которым охвачено 34.3 тыс. детей и спортивные – 34.9 тыс. детей.

В летний период 2016 года в крае действовало 669 детских оздоровительных учреждений (лагерей), в которых поправили свое здоровье 105.2 тыс. школьников, из них лишь 36% отдыхали в загородно-оздоровительных, санаторных и лагерях труда и отдыха. В пришкольных лагерях с дневным пребыванием проводили летние каникулы 66.6 тыс. школьников.