Статистика: Каждый шестой житель Приморья не способен сам оплатить свое жилье

15% приморцев получают субсидию на коммуналку

Владивосток, понедельник, 29 мая , РИА Vladnews.

За январь-март 2017 года 51,2 тысячи приморских семей получили субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (7% семей, проживающих в регионе). Из них 8,5 тысяч семей - во Владивостоке (3%). По состоянию на конец отчетного года субсидии получали 48 тысяч семей или 77,3 тысячи человек, из которых 51% в семьях со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, сообщает РИА VladNews со ссылкой на данные Приморскстата.

Общая сумма начисленных субсидий по краю составила 335,2 миллиона рублей, из них 18% приходится на Владивосток. Среднемесячный размер субсидий на одну семью составил – 2 182,3 рубля (1 квартал 2016 – 2 167,3 рубля), во Владивостоке – 2 367,6 рубля (в аналогичном периоде прошлого года - 2 277 рублей).

Общая численность граждан, пользующихся социальной поддержкой по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, по краю составила 294 тысячи человек (15% населения края), во Владивостоке – 91,6 тысячи человек.

Объем средств, предусмотренных на предоставление социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг, составил 899,2 миллиона рублей, в том числе 293,5 миллиона - за счет средств федерального бюджета и 605,7 миллиона рублей - бюджета Приморского края. В краевом центре, соответственно, 103,7 и 197,6 миллиона.

Среднемесячный размер социальной поддержки на одного пользователя по краю составил 1 019,7 рубля (1 квартал 2016 – 828,3 рубля), во Владивостоке – 1 097 рублей (961,8 рубля).