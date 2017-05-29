«Басманное правосудие» не сломало Игоря Пушкарева и Андрея Лушникова 14:27, 29 мая «Басманное правосудие» не сломало Игоря Пушкарева и Андрея Лушникова
Известный шоумен высмеял кражу из владивостокского эротического музея 13:28, 29 мая Известный шоумен высмеял кражу из владивостокского эротического музея (Видео)
В Приморье зафиксировано нашествие змей 12:55, 29 мая В Приморье зафиксировано нашествие змей
Новостная лента
Май, 29 понедельник
14:47
Игорь Пушкарев выступил в суде Эксклюзив
14:39
Forbes составил рейтинг богатейших наследников России
14:27
«Басманное правосудие» не сломало Игоря Пушкарева и Андрея Лушникова
14:16
Прогулки каждый день спасут от рака груди, - ученые
14:08
Жительница Приморья расплачивалась в магазинах чужой банковской картой
13:59
В частном доме в Приморье произошло возгорание погреба
13:47
Гараж сгорел во Владивостоке
13:35
«Луч» может остаться в первой лиге
13:28
Известный шоумен высмеял кражу из владивостокского эротического музея Видео
13:16
Приморский спортсмен взял «золото» и «серебро» на Кубке мира по гребле
13:07
Горы мусора выросли на Эгершельде Видео
12:55
В Приморье зафиксировано нашествие змей
12:41
Создана карта подросткового мозга
12:33
​Политологи прокомментировали судебный процесс по делу Игоря Пушкарева
12:23
Лайнер «Costa NeoRomantica» завтра впервые посетит Владивосток
12:11
Жительница Приморья променяла ребенка на алкоголь
12:03
В Приморье продолжает действовать особый противопожарный режим; пожаров не было 5 дней
11:58
Больше 100 ДТП произошло в Приморье за минувшие выходные
11:48
Роял Бургер будет кормить Стивена Сигала бесплатно!
11:42
Школьник в Приморье получил строгий выговор за нарушение дисциплины
11:41
Первые итоги акции «У нас твердый бетон, но доброе сердце!» Фото
11:36
Жительница Приморья, потеряв документы, обратилась в полицию с заявлением о краже
11:34
Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» примет участие в Дальневосточном МедиаСаммите
11:22
Во Владивостоке на 4,5 часа задерживается вылет самолета в Пхеньян
11:13
Скандал в центре Владивостока: в дорогом гриль-баре подавали опасную курицу
11:02
Пьяный водитель сбил трех пешеходов в Приморье
10:51
Серьезный пожар произошел во Владивостоке в жилом доме
10:40
В Приморье замерили радиационный фон после ночного запуска ракеты КНДР
10:31
В Приморье в этом году стало меньше электричества, жилья и колбасы
10:18
Приморские единороссы: Все жалобы по праймериз будут рассмотрены
10:13
​В Приморье приостановлено рассмотрение заявок на «дальневосточные гектары»
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4137 (76) от 26 мая 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Успешным бизнесом руководит молодежь
Первоочередные объекты для ремонта определяют с помощью мониторинга
Не вернулся из боя…
На площади – ярмарочные дни
Парому подтвердили легитимность
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Политика и экономика

Forbes составил рейтинг богатейших наследников России

В рейтинге 20 семей
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 29 мая , РИА Vladnews.

25 мая журнал Forbes опубликовал список наследников богатейших предпринимателей России, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.


В рейтинге 20 семей, и каждый ребенок в этой семье получит в наследство не менее 2,3 млрд долларов. Всего в рейтинг вошли 47 детей бизнесменов, и, как отмечают авторы рейтинга, они посчитали только признанных отпрысков.

Как и в прошлом году, возглавил рейтинг сын крупнейшего акционера «Лукойла» Вагита Алекперова — Юсуф (1990 года рождения). Если в прошлом году Forbes писал о том, что этот молодой человек может получить в наследство 8,9 млрд долларов, то в этом году сумма выросла до 14,5 млрд долларов.

На втором месте в рейтинге дочь владельца компаний «Еврохим» и СУЭК Андрея Мельниченко. Пятилетняя Тара может получить наследство в 13,2 млрд долларов. В прошлом году Forbes оценивало ее наследство в 8,2 млд долларов.

На третье месте дети основного владельца компаний «Новатэк» и «Сибур» Леонида Михельсона. Дочь предпринимателя Виктория (1992 года рождения) и двухлетний сын (имя не уточняется) могут претендовать на 9,2 млдр долларов каждый (в прошлом году их наследство оценивалось в 7,2 млрд долларов).

Также вошли в этот рейтинг дети Алексея Кузьмичева, Сергея Галицкого, Искандера Махмудова, Виктора Вексельберга, Владимира Лисина, Геннадия Тимченко, Андрея Козицына, Виктора Рашникова, Дмитрия Рыболовлева, Михаила Фридмана, Михаила Гуцериева, Леонида Федуна, Алексея Мордашова, Владимира Потанина, Олега Дерипаски, Германа Хана и Петра Авена.

В этом году в рейтинг богатейших наследников попала семья Дерипаски (крупнейшего акционера UC Rusal), заняв 18-е место.

comments powered by Disqus
Похожие новости
В Приморье в этом году стало меньше электричества, жилья и колбасы
10:31, 29 мая 2017 В Приморье в этом году стало меньше электричества, жилья и колбасы

Экономические и социальные показатели региона за январь-апрель

Приморские единороссы: Все жалобы по праймериз будут рассмотрены
10:18, 29 мая 2017 Приморские единороссы: Все жалобы по праймериз будут рассмотрены

Предварительное голосование прошло 28 мая

Правительство затеяло очередной пенсионный маневр
01:01, 29 мая 2017 Правительство затеяло очередной пенсионный маневр

В настоящее время документ находится на стадии доработки

Forbes назвал богатейших наследников России
23:57, 28 мая 2017 Forbes назвал богатейших наследников России

Рейтинг, как и в прошлом году, возглавил сын крупнейшего акционера

Евросоюз резко выставил Украину: мы не будем поддерживать её идеи
18:29, 28 мая 2017 Евросоюз резко выставил Украину: мы не будем поддерживать её идеи

Стоит ли вообще говорить про коррупцию?

Депутаты одобрили вливание еще 1,2 миллиардов в отель Hyatt
18:16, 28 мая 2017 Депутаты одобрили вливание еще 1,2 миллиардов в отель Hyatt

Кредит возьмет ОАО «Наш дом – Приморье»

Банк России: цены на нефть, скорее всего, просядут до 40 долларов за баррель
15:54, 28 мая 2017 Банк России: цены на нефть, скорее всего, просядут до 40 долларов за баррель

Нефтяные котировки близки к верхней границе