Forbes составил рейтинг богатейших наследников России

В рейтинге 20 семей

Владивосток, понедельник, 29 мая , РИА Vladnews.

25 мая журнал Forbes опубликовал список наследников богатейших предпринимателей России, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



В рейтинге 20 семей, и каждый ребенок в этой семье получит в наследство не менее 2,3 млрд долларов. Всего в рейтинг вошли 47 детей бизнесменов, и, как отмечают авторы рейтинга, они посчитали только признанных отпрысков.



Как и в прошлом году, возглавил рейтинг сын крупнейшего акционера «Лукойла» Вагита Алекперова — Юсуф (1990 года рождения). Если в прошлом году Forbes писал о том, что этот молодой человек может получить в наследство 8,9 млрд долларов, то в этом году сумма выросла до 14,5 млрд долларов.



На втором месте в рейтинге дочь владельца компаний «Еврохим» и СУЭК Андрея Мельниченко. Пятилетняя Тара может получить наследство в 13,2 млрд долларов. В прошлом году Forbes оценивало ее наследство в 8,2 млд долларов.



На третье месте дети основного владельца компаний «Новатэк» и «Сибур» Леонида Михельсона. Дочь предпринимателя Виктория (1992 года рождения) и двухлетний сын (имя не уточняется) могут претендовать на 9,2 млдр долларов каждый (в прошлом году их наследство оценивалось в 7,2 млрд долларов).



Также вошли в этот рейтинг дети Алексея Кузьмичева, Сергея Галицкого, Искандера Махмудова, Виктора Вексельберга, Владимира Лисина, Геннадия Тимченко, Андрея Козицына, Виктора Рашникова, Дмитрия Рыболовлева, Михаила Фридмана, Михаила Гуцериева, Леонида Федуна, Алексея Мордашова, Владимира Потанина, Олега Дерипаски, Германа Хана и Петра Авена.



В этом году в рейтинг богатейших наследников попала семья Дерипаски (крупнейшего акционера UC Rusal), заняв 18-е место.