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Прогулки каждый день спасут от рака груди, - ученые

Специалисты провели исследование
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 29 мая , РИА Vladnews.

Ежедневные прогулки по полтора часа в день снижают риск рака груди на 30%, сообщает РИА VladNews со ссылкой на The Daily Mail.

По словам специалистов, подобный режим оградит от формирования жировой ткани, связанной с образованием опухолей. Это доказал сравнительный анализ образа жизни 3059 женщин 20-98 лет. Среди них у 1504 был рак груди. Так, женщины, отводившие умеренной физической активности 10-19 часов в неделю, на 30% реже сталкивались с раком груди. Это приравнивалось 1,5-3 часам в день.

Ученые отмечают, что жировые клетки высвобождают гормоны вроде тестостерона и эстрогена, провоцирующие рост опухолей. Конечно, для этого не обязательно ходить в спортзал, но уделять большое внимание своему здоровью все-таки стоит.

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