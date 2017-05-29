Прогулки каждый день спасут от рака груди, - ученые

Специалисты провели исследование

Владивосток, понедельник, 29 мая , РИА Vladnews.

Ежедневные прогулки по полтора часа в день снижают риск рака груди на 30%, сообщает РИА VladNews со ссылкой на The Daily Mail.

По словам специалистов, подобный режим оградит от формирования жировой ткани, связанной с образованием опухолей. Это доказал сравнительный анализ образа жизни 3059 женщин 20-98 лет. Среди них у 1504 был рак груди. Так, женщины, отводившие умеренной физической активности 10-19 часов в неделю, на 30% реже сталкивались с раком груди. Это приравнивалось 1,5-3 часам в день.

Ученые отмечают, что жировые клетки высвобождают гормоны вроде тестостерона и эстрогена, провоцирующие рост опухолей. Конечно, для этого не обязательно ходить в спортзал, но уделять большое внимание своему здоровью все-таки стоит.