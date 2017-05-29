Жительница Приморья расплачивалась в магазинах чужой банковской картой

Возбуждено уголовное дело

Владивосток, понедельник, 29 мая , РИА Vladnews.

Жительница Спасска-Дальнего обвиняется в мошенничестве с использованием принадлежащей другому лицу кредитной, расчетной или иной платежной карты путем обмана уполномоченного работника торговой или иной организации, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

По версии следствия, в январе 2017 года при покупке сотового телефона в одном из магазинов города Спасска-Дальнего фигурантка обнаружила банковскую карту, лежащую на стойке возле кассы.

Воспользовавшись возможностью производить расчет этой картой без ввода пин-кода, женщина совершила хищение находившихся на ее счету денежных средств. Так, в течение дня она использовала карту при оплате покупок в магазинах города. После этого, фигурантка сломала и выбросила банковскую карту.

В результате преступных действий был причинен ущерб на сумму 4 тыс. 228 рублей, который в ходе дознания фигурантка возместила в полном объеме.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для дальнейшего разбирательства.