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В частном доме в Приморье произошло возгорание погреба

Никто не пострадал
Фото: МЧС России по Приморскому краю Фото: МЧС России по Приморскому краю
Владивосток, понедельник, 29 мая , РИА Vladnews.

Вечером в воскресенье, 28 мая, в 19.44 в пожарно-спасательную службу Черниговского муниципального района поступило сообщение о том, что в селе Черниговка на улице Красноармейская произошёл пожар.

Через 3 минуты на место происшествия прибыли огнеборцы и приступили к работам по ликвидации пожара. При тушении брандмейстеры столкнулись с горением крыши деревянного погреба.

В 19.58 пожар был локализован, а в 20.28– полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 9 кв. м.

Погибших и пострадавших нет. Тушили пожар 3 человека личного состава и 1 единица техники.

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