Гараж сгорел во Владивостоке

Никто не пострадал

Владивосток, понедельник, 29 мая , РИА Vladnews.

Утром в воскресенье, 28 мая, в 08.17 на пульт пожарной охраны Владивостока поступила информация о пожаре в гараже, расположенном на улице 1-я Промышленная, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МЧС России по Приморскому краю.

Спустя 6 минут на место происшествия прибыли пожарные расчеты, которые приступили к тушению. Установлено, что горели деревянные стеллажи, пол и автопокрышки.

В 08.27 пожар был локализован, в 08.46 пожар на общей площади 5 кв. м.– полностью ликвидирован. В результате случившегося никто не пострадал.

На тушении были задействованы 7 огнеборцев и 2 единицы техники.