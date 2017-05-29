«Луч» может остаться в первой лиге

СКА (Хабаровск) впервые в своей истории пробились в высшую футбольную лигу

Владивосток, понедельник, 29 мая , РИА Vladnews.

Непримиримые соперники "Луча" по дальневосточному дерби - СКА (Хабаровск) впервые в своей истории пробились в высшую футбольную лигу. 28 мая в стыковом матче с командой "Оренбург" армейцы одержали победу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ФНЛ.

Основное и дополнительное время закончилось со счетом 0:0. В серии послематчевых пенальти точнее были хабаровчане 3:5. Героем матча стал вратарь хабаровчан Александр Довбня, который отстоял «на ноль» и отразил пенальти в ходе самой игры и блистательно сыграл в серии послематчевых пенальти.

Таким образом, нынешний сезон развел дальневосточные клубы по разным лигам. Напомним, "Луч" отправляется во второй дивизион.

Но, вот тут-то вновь закручивается интрига. Победитель зоны «Восток» ФК «Чита» до сих пор не прошел лицензирование. И вряд ли сможет это сделать в июне. Поэтому по правилам ФНЛ в первой лиге может остаться именно «Луч», занявший в минувшем чемпионате 16-е место.