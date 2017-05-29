Известный шоумен высмеял кражу из владивостокского эротического музея

Иван Ургант предположил, как можно использовать возбуждающий отвар

Владивосток, понедельник, 29 мая , РИА Vladnews.

Кражу возбуждающего отвара из Музея 18+ во Владивостоке обсудили на Первом канале в популярной программе «Вечерний Ургант», сообщает РИА VladNews.

Отметим, что ранее появилась информация о том, что неизвестный похитил два литра возбуждающего отвара из Музея для взрослых. Однако руководство не стало обращаться в полицию, а лишь посоветовало молодому человеку не принимать весь отвар сразу.

Также Иван Ургант заметил, что это может стать еще одной идеей для государственной программы.

- Вот смотрите, есть «дальневосточный гектар», а это будет «дальневосточный отвар». Взял гектар - выпил отвар и заселил гектар. Ну а если не заселил, то хотя бы вскопал, - пошутил Иван Ургант.