Куча мусора образовалась по соседству с жителями улицы Крыгина. Некоторое время назад управляющая компания перестала вывозить отходы, но по сей день продолжает присылать счета за якобы оказанные услуги. На жалобы жильцов реакции нет, а они уже не знают, куда обращаться за помощью, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Горы мусора выросли на Эгершельде
Зловонное соседствоВладивосток, понедельник, 29 мая , РИА Vladnews.
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