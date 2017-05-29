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Горы мусора выросли на Эгершельде

Зловонное соседство
Владивосток, понедельник, 29 мая , РИА Vladnews.

Куча мусора образовалась по соседству с жителями улицы Крыгина. Некоторое время назад управляющая компания перестала вывозить отходы, но по сей день продолжает присылать счета за якобы оказанные услуги. На жалобы жильцов реакции нет, а они уже не знают, куда обращаться за помощью, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

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