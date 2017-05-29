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Создана карта подросткового мозга

Серого вещества действительно с возрастом становится меньше
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, понедельник, 29 мая , РИА Vladnews.

Американские ученые показали, какие морфологические изменения мозга в норме связаны с подростковым возрастом в зависимости от пола, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

Согласно прошлым работам, объем серого вещества у человека достигает максимума к двум-трем годам жизни и затем сокращается к пубертатному возрасту (13–17 лет). Причем именно к этому этапу развития, из-за интенсивных гормональных изменений, восходят многие психопатологии. Однако эталона нормальной морфологии мозга подростков не существует. Кроме того, связь между разными структурными параметрами и психическим статусом в этот период не изучалась в контексте пола. Чтобы восполнить пробел, авторы новой работы обследовали почти 1,2 тысячи человек в возрасте 8-23 лет.

С помощью МРТ ученые провели анализ морфологии мозга по четырем критериям: толщине коры, плотности и объему серого вещества, а также его массе, которая рассчитывалась как произведение плотности и объема. Затем показатели сопоставлялись с полом (пациенты с психическими и неврологическими заболеваниями исключались из рассмотрения). Результаты подтвердили, что к пубертатному возрасту толщина коры и объем серого вещества снижается, а плотность - повышается. При этом, по сравнению с юношами, девушки продемонстрировали более низкий объем, но высокую плотность серого вещества (в основном за счет височно-теменного узла). Как следствие, парни в среднем обладали мозгом большей массы. Толщина коры значимо не отличалась.

Наиболее выраженный возрастной эффект был характерен для объема серого вещества. Любопытно, что, несмотря на это, масса трех областей мозга мужчин и женщин к подростковому возрасту стабильно уменьшалась: височной доли, островковой доли и мозжечка. В свою очередь, для всего мозга плотность серого вещества отрицательно коррелировала с его объемом и толщиной коры. По мнению авторов, полученные данные могут помочь в исследовании морфологических аномалий и их связи с психическим статусом. «Тем, кого поведение подростков ставит в тупик, мы показали, что в этом возрасте человек пытается одновременно приспособиться к изменениям мозга - например, его уменьшению - и возросшим требованиям окружающих», - сообщила соавтор работы Ракель Гур. Статья опубликована в The Journal of Neuroscience.

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