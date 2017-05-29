В Приморье зафиксировано нашествие змей 12:55, 29 мая В Приморье зафиксировано нашествие змей
​Политологи прокомментировали судебный процесс по делу Игоря Пушкарева 12:33, 29 мая ​Политологи прокомментировали судебный процесс по делу Игоря Пушкарева
Серьезный пожар произошел во Владивостоке в жилом доме 10:51, 29 мая Серьезный пожар произошел во Владивостоке в жилом доме
Новостная лента
Май, 29 понедельник
13:05
Игорь Пушкарев выступил в суде Эксклюзив
12:55
В Приморье зафиксировано нашествие змей
12:41
Создана карта подросткового мозга
12:33
​Политологи прокомментировали судебный процесс по делу Игоря Пушкарева
12:23
Лайнер «Costa NeoRomantica» завтра впервые посетит Владивосток
12:11
Жительница Приморья променяла ребенка на алкоголь
12:03
В Приморье продолжает действовать особый противопожарный режим; пожаров не было 5 дней
11:58
Больше 100 ДТП произошло в Приморье за минувшие выходные
11:48
Роял Бургер будет кормить Стивена Сигала бесплатно!
11:42
Школьник в Приморье получил строгий выговор за нарушение дисциплины
11:41
Первые итоги акции «У нас твердый бетон, но доброе сердце!» Фото
11:36
Жительница Приморья, потеряв документы, обратилась в полицию с заявлением о краже
11:34
Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» примет участие в Дальневосточном МедиаСаммите
11:22
Во Владивостоке на 4,5 часа задерживается вылет самолета в Пхеньян
11:13
Скандал в центре Владивостока: в дорогом гриль-баре подавали опасную курицу
11:02
Пьяный водитель сбил трех пешеходов в Приморье
10:51
Серьезный пожар произошел во Владивостоке в жилом доме
10:40
В Приморье замерили радиационный фон после ночного запуска ракеты КНДР
10:31
В Приморье в этом году стало меньше электричества, жилья и колбасы
10:18
Приморские единороссы: Все жалобы по праймериз будут рассмотрены
10:13
​В Приморье приостановлено рассмотрение заявок на «дальневосточные гектары»
10:02
Во Владивостоке стартовали первые испытания по ЕГЭ
09:46
Сергей Дарькин находился на борту аварийного вертолета МИ-8
09:43
Приморцам рассказали, как обезопасить детей на летнем отдыхе
09:36
Иностранцы организовали наркобизнес в одном из приморских городов
09:24
В Приморье отметят Всемирный день без табака
09:16
Морские котики стали артистами в Приморском океанариуме
09:09
Гороскоп на 29 мая
08:38
Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения в понедельник, 29 мая Адреса
08:34
Во Владивостоке без осадков, +22 °C
08:07
Агент «ГЛОНАСС» в Приморье прекращает работать с физлицами
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4137 (76) от 26 мая 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Успешным бизнесом руководит молодежь
Первоочередные объекты для ремонта определяют с помощью мониторинга
Не вернулся из боя…
На площади – ярмарочные дни
Парому подтвердили легитимность
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Общество

Роял Бургер будет кормить Стивена Сигала бесплатно!

Актера ждет много приятных бонусов
Фото: Inst: rb_for_u Фото: Inst: rb_for_u
Владивосток, понедельник, 29 мая , РИА Vladnews.

Роял Бургер зарезервировал для Стивена Сигала один из столиков в ресторане на Спортивной Набережной г. Владивостока – на бессрочный период. Резерв начнет действовать с 29 мая 2017 г. Так же ресторан гарантирует мистеру Сигалу бесплатное питание, место на парковке и специальный (авторский) подарок. Письмо с данной информацией сегодня было направлено агенту мистера Сигала.

"Мы наслышаны о желании Стивена Сигала получить «дальневосточный гектар», и рады, что данную возможность администрация Приморского края ему предоставила!

У актера, кинопродюсера, сценариста, режиссера и музыканта впереди длинный путь: от выбора земельного участка и подачи заявления до оформления земли в собственность…

Нам хочется, чтоб в данный период Стивен чувствовал себя максимально комфортно. Хочется, чтобы наш край стал для него и его семьи гостеприимным с первых же дней пребывания здесь. Знаем, что Сигал искренне симпатизирует России – и отвечаем ему тем же!

И даже если информация о получении «дальневосточного гектара» неправда (хотя нам хочется верить в обратное) – мы все равно будем рады видеть Стивена Сигала в нашем городе!

От души хотим преподнести Сигалу подарок – бессрочно зарезервированный столик в нашем кафе, расположенном по адресу г. Владивосток, ул. Батарейная, 3а, и бесплатное парковочное место (что не маловажно для нашего перенасыщенного автомобилями города). Бронь действительна все время, пока он планирует посещать дальневосточную землю (надеемся, что всегда).

Стивен Сигал может быть уверен, что в любой день любого времени года в нашем кафе его ждет зарезервированный столик и бесплатное питание!

Еще один подарок от нас – авторская футболка с символикой Владивостока (мы наслышаны о коллекции Стивена Сигала, с удовольствием ее пополним)! Ее в данный момент разрабатывает талантливая владивостокская художница, известная своими оригинальными иллюстрациями на тему «города у моря», - сообщили в Роял Бургере.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Школьник в Приморье получил строгий выговор за нарушение дисциплины
11:42, 29 мая 2017 Школьник в Приморье получил строгий выговор за нарушение дисциплины

По данному факту прПо данному факту прокуратуру проводит проверкуокуратуру проводит проверку

Первые итоги акции «У нас твердый бетон, но доброе сердце!»
11:41, 29 мая 2017 Первые итоги акции «У нас твердый бетон, но доброе сердце!»

Первый вклад компании уже перечислен

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» примет участие в Дальневосточном МедиаСаммите
11:34, 29 мая 2017 Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» примет участие в Дальневосточном МедиаСаммите

Алексей Венедиктов выступит на форуме в качестве эксперта

​В Приморье приостановлено рассмотрение заявок на «дальневосточные гектары»
10:13, 29 мая 2017 ​В Приморье приостановлено рассмотрение заявок на «дальневосточные гектары»

Проблема возникла с охотугодьями

Во Владивостоке стартовали первые испытания по ЕГЭ
10:02, 29 мая 2017 Во Владивостоке стартовали первые испытания по ЕГЭ

Сегодня школьники сдают географию, информатику и ИКТ

Приморцам рассказали, как обезопасить детей на летнем отдыхе
09:43, 29 мая 2017 Приморцам рассказали, как обезопасить детей на летнем отдыхе

Памятка для граждан

В Приморье отметят Всемирный день без табака
09:24, 29 мая 2017 В Приморье отметят Всемирный день без табака

Для граждан будет организована "горячая линия"