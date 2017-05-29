Роял Бургер будет кормить Стивена Сигала бесплатно!

Актера ждет много приятных бонусов

Владивосток, понедельник, 29 мая , РИА Vladnews.

Роял Бургер зарезервировал для Стивена Сигала один из столиков в ресторане на Спортивной Набережной г. Владивостока – на бессрочный период. Резерв начнет действовать с 29 мая 2017 г. Так же ресторан гарантирует мистеру Сигалу бесплатное питание, место на парковке и специальный (авторский) подарок. Письмо с данной информацией сегодня было направлено агенту мистера Сигала.

"Мы наслышаны о желании Стивена Сигала получить «дальневосточный гектар», и рады, что данную возможность администрация Приморского края ему предоставила!

У актера, кинопродюсера, сценариста, режиссера и музыканта впереди длинный путь: от выбора земельного участка и подачи заявления до оформления земли в собственность…

Нам хочется, чтоб в данный период Стивен чувствовал себя максимально комфортно. Хочется, чтобы наш край стал для него и его семьи гостеприимным с первых же дней пребывания здесь. Знаем, что Сигал искренне симпатизирует России – и отвечаем ему тем же!

И даже если информация о получении «дальневосточного гектара» неправда (хотя нам хочется верить в обратное) – мы все равно будем рады видеть Стивена Сигала в нашем городе!

От души хотим преподнести Сигалу подарок – бессрочно зарезервированный столик в нашем кафе, расположенном по адресу г. Владивосток, ул. Батарейная, 3а, и бесплатное парковочное место (что не маловажно для нашего перенасыщенного автомобилями города). Бронь действительна все время, пока он планирует посещать дальневосточную землю (надеемся, что всегда).

Стивен Сигал может быть уверен, что в любой день любого времени года в нашем кафе его ждет зарезервированный столик и бесплатное питание!

Еще один подарок от нас – авторская футболка с символикой Владивостока (мы наслышаны о коллекции Стивена Сигала, с удовольствием ее пополним)! Ее в данный момент разрабатывает талантливая владивостокская художница, известная своими оригинальными иллюстрациями на тему «города у моря», - сообщили в Роял Бургере.