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Общество

Лайнер «Costa NeoRomantica» завтра впервые посетит Владивосток

В 08.30 состоится церемония приветствия
Фото: Фото: "Владивостокский морской терминал"
Владивосток, понедельник, 29 мая , РИА Vladnews.

Во вторник, 30 мая, в 7.00 по местному времени круизный лайнер «Costa NeoRomantica» в первый раз в своей истории пришвартуется в порту Владивостока к причалам Морского вокзала, сообщает РИА VladNews со ссылкой на "Владивостокский морской терминал".

Сообщается, что лайнер приведен компанией Costa в Азию только в этом году. Основное предназначение лайнера: работа на японском круизном рынке. Его добавление на азиатские маршруты еще раз подтверждает динамичное развитие Азиатского круизного рынка, на котором Владивосток планирует занять все более значимые позиции. На борту Costa NeoRomantica находится более тысячи туристов из Японии и Южной Кореи. «Costa NeoRomantica» прибывает во Владивосток из Канадзавы, далее следует к берегам Кореи в города Сокчо и Пусан завершит свой круиз в японском порту Фукуока. Учитывая первый заход, по традиции на борт поднимется делегация Приморья, в составе которой представители административных структур края и города, дирекции порта, Морского вокзала.

Во вторник 30 мая в 8.30 на видовой площадке Морского вокзала состоится церемония приветствия пассажиров и экипажа лайнера, организованная при поддержке молодежного центра Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университет. Жителей и гостей города ждут незабываемые выступления в добрых русских традициях с незабываемым Владивостокским шиком: церемониальный отряд барабанщиц, солист Алексей Виноградов, ансамбль народного танца «Ладья».

В течение дня, для туристов и жителей Владивостока на нижней площадке будет работать ярмарка национальных товаров. Помимо этого будет проходить выставка на мольбертах Приморской Государственной Картинной Галереи. У пришедших гостей будет возможность прокатиться на сигвеях и другом экотранспорте, при хорошей погоде приятно провести время на открытой террасе «by Pandoroom».

На территории Морского вокзала будет размещена стойка с информацией о стоимости и маршрутах океанских круизов. Рядом с выходом туристов с причала будет расположена стойка Туристско-информационного центра Приморского края, который обеспечит круизным туристам дополнительный сервис в виде выдачи карт с пешеходными маршрутами и достопримечательностями. Колорита мероприятию добавят девушки в сарафанах и народных костюмах, с которыми можно будет сфотографироваться.

Costa NeoRomantica отойдет от причала Морского вокзала в 16:00 по местному времени. За это время туристы успеют познакомиться с основными достопримечательностями Владивостока, совершив обзорную экскурсию по городу и посетив самые интересные места туристского показа, включая музей имени Арсеньева, музей автомотостарины, краевую картинную галерею, музей современного искусства «Заря», а также совершат поездку по Транссибирской магистрали и другое. Горожане и гости города смогут увидеть процесс швартовки, отшвартовки лайнера, сделать уникальное фото на его фоне, пообщаться с путешествующими на нем туристами.

Всего на 2017 год запланировано 4 захода данного лайнера во Владивосток. 

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