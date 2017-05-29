Первые итоги акции «У нас твердый бетон, но доброе сердце!»

Первый вклад компании уже перечислен

Владивосток, понедельник, 29 мая , РИА Vladnews.

Компания «Трилитон» с каждого купленного клиентами кубабетона перечисляет 5 рублей в адрес благотворительного фонда «Сохрани жизнь» в помощь детям с онкологическими заболеваниями. По итогам 1 квартала 2017 года подведены результаты.

С 2017 года компания «Трилитон» объявила о доброй традиции – помогать детям, которые борются с онкозаболеваниями, и их семьям. Раз в квартал, по итогам отчетного периода, «Трилитон» будет подводить итоги, сколько реализовано кубов бетона, умножать эту цифру на 5 и перечислять полученную сумму в адрес благотворительного фонда «Сохрани Жизнь».

Первый вклад компании уже перечислен в адрес фонда, и подведены итоги. Так, по результатам первого квартала на средства, перечисленные в фонд «Сохрани жизнь», удалось помочь в приобретении препарата Сандиммум для двух мальчиков; оплате авиаперелётов для мальчика и его мамы для обследования в ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ» им. Дмитрия Рогачева в Москве, девочки и ее мамы для обследования в Российском онкологическом научном центре им. Н. Н. Блохина в Москве; а также оплате лабораторных исследований для 6 детей.

«Мы рады, что компании-партнеры поддерживают нашу акцию. Приобретая бетон компании «Трилитон», наши клиенты не только покупают качественный бетон, но и вносят свой вклад в спасение детей с онкологическими заболеваниями, – комментирует добрую традицию начальник отдела по продаже бетона Игорь Лицов. Мы уверены, что наш вклад станет важным звеном в цепочке добра, направленной на спасение детей с онкологическими заболеваниями».

С июня 2009 года благотворительный фонд «Сохрани жизнь» помогает онкогематологическому центру Краевой детской клинической больницы №1 во Владивостоке и семьям, где дети болеют онкогематологическими и другими тяжёлыми заболеваниями. Несмотря на то, что государство обеспечивает необходимыми лекарствами, каждая семья, столкнувшаяся с заболеваниями рака, уникальна и требует такого же индивидуального подхода. И фонд берет на себя помощь родителям в поиске и оплате новых, максимально эффективных и наиболее подходящих лекарственных средств, которые не входят в перечень бесплатных препаратов, оплате быстрой отправки детей и их близких за счет фонда в клиники Центральной России.

Детский Краевой онкогематологический центр является структурным подразделением ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница № 1» и предназначен для оказания специализированной медицинской помощи детям и подросткам с онкологическими и онко-гематологическими заболеваниями в возрасте от рождения и до 18 лет включительно.