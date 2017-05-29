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Спорт

Приморский спортсмен взял «золото» и «серебро» на Кубке мира по гребле

В двух дисциплинах
Фото: из личного архива Ивана Штыля Фото: из личного архива Ивана Штыля
Владивосток, понедельник, 29 мая , РИА Vladnews.

Известный приморский каноист, призер Олимпийских игр Иван Штыль успешно выступил на втором этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в городе Сегед, Венгрия, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ИА СпортПриморье

Российский экипаж Иван Штыль - Виктор Мелантьев стал победителем на дистанции 500 м в каноэ-двойке с результатом 1.39,605 сек. Вторыми финишировали украинцы (1.41,158 сек.), третьими – испанцы (1.41,497 сек.). А "бронзу" Штыль завоевал в каноэ-одиночке на дистанции 200 м, где он показал время 38,415 сек.

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