Жительница Приморья, потеряв документы, обратилась в полицию с заявлением о краже

Лжепотерпевшая предстанет перед судом

Владивосток, понедельник, 29 мая , РИА Vladnews.

Жительница Спасска-Дальнего обвиняется в заведомо ложном доносе о совершении преступления, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

По версии следствия, фигурантка обратилась в дежурную часть МО МВД России «Спасский» с заведомо ложным доносом о совершении в отношении нее грабежа. Так, она сообщила в полицию о якобы произошедшем открытом хищении ее дамской сумочки, в которой находились личные документы (гражданский паспорт РФ, страховое свидетельство о государственном пенсионном страховании).

В дальнейшем выяснилось, что данное заявление являлось ложным. Лжепотерпевшая призналась, что тем самым хотела избежать уплаты штрафа за восстановления утраченных ею же самой документов.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в Спасский районный суд для рассмотрения по существу.