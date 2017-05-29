В Приморье зафиксировано нашествие змей 12:55, 29 мая В Приморье зафиксировано нашествие змей
​Политологи прокомментировали судебный процесс по делу Игоря Пушкарева 12:33, 29 мая ​Политологи прокомментировали судебный процесс по делу Игоря Пушкарева
Серьезный пожар произошел во Владивостоке в жилом доме 10:51, 29 мая Серьезный пожар произошел во Владивостоке в жилом доме
Новостная лента
Май, 29 понедельник
13:05
Игорь Пушкарев выступил в суде Эксклюзив
12:55
В Приморье зафиксировано нашествие змей
12:41
Создана карта подросткового мозга
12:33
​Политологи прокомментировали судебный процесс по делу Игоря Пушкарева
12:23
Лайнер «Costa NeoRomantica» завтра впервые посетит Владивосток
12:11
Жительница Приморья променяла ребенка на алкоголь
12:03
В Приморье продолжает действовать особый противопожарный режим; пожаров не было 5 дней
11:58
Больше 100 ДТП произошло в Приморье за минувшие выходные
11:48
Роял Бургер будет кормить Стивена Сигала бесплатно!
11:42
Школьник в Приморье получил строгий выговор за нарушение дисциплины
11:41
Первые итоги акции «У нас твердый бетон, но доброе сердце!» Фото
11:36
Жительница Приморья, потеряв документы, обратилась в полицию с заявлением о краже
11:34
Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» примет участие в Дальневосточном МедиаСаммите
11:22
Во Владивостоке на 4,5 часа задерживается вылет самолета в Пхеньян
11:13
Скандал в центре Владивостока: в дорогом гриль-баре подавали опасную курицу
11:02
Пьяный водитель сбил трех пешеходов в Приморье
10:51
Серьезный пожар произошел во Владивостоке в жилом доме
10:40
В Приморье замерили радиационный фон после ночного запуска ракеты КНДР
10:31
В Приморье в этом году стало меньше электричества, жилья и колбасы
10:18
Приморские единороссы: Все жалобы по праймериз будут рассмотрены
10:13
​В Приморье приостановлено рассмотрение заявок на «дальневосточные гектары»
10:02
Во Владивостоке стартовали первые испытания по ЕГЭ
09:46
Сергей Дарькин находился на борту аварийного вертолета МИ-8
09:43
Приморцам рассказали, как обезопасить детей на летнем отдыхе
09:36
Иностранцы организовали наркобизнес в одном из приморских городов
09:24
В Приморье отметят Всемирный день без табака
09:16
Морские котики стали артистами в Приморском океанариуме
09:09
Гороскоп на 29 мая
08:38
Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения в понедельник, 29 мая Адреса
08:34
Во Владивостоке без осадков, +22 °C
08:07
Агент «ГЛОНАСС» в Приморье прекращает работать с физлицами
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4137 (76) от 26 мая 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Успешным бизнесом руководит молодежь
Первоочередные объекты для ремонта определяют с помощью мониторинга
Не вернулся из боя…
На площади – ярмарочные дни
Парому подтвердили легитимность
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Происшествия

Жительница Приморья променяла ребенка на алкоголь

Женщина предстанет перед судом
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 29 мая , РИА Vladnews.

22-летняя жительница Артема обвиняется в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Отметим, что в апреле 2017 года в отдел полиции поступила информация о том, что местная жительница злоупотребляет алкогольными напитками и не занимается воспитанием малолетнего сына.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». В отношении фигурантки уголовного дела избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Ребенок изъят из семьи и помещен в Дом ребенка.

Утснаовлено, что жительница Артема имеет на иждивении 2-летнего сына. Однако от содержания и воспитания ребенка она самоустранилась. Проживала с сыном и гражданским мужем на съемной жилплощади без удобств. В частном доме отсутствовали условия для проживания. У ребенка не было места для сна и отдыха, спальных принадлежностей. Женщина не особо заботилась о приобретении продуктов питания для малыша.

Сообщается, что ранее обвиняемая уже привлекалась к уголовной ответственности за незаконное приобретение и хранение наркотических средств, распитие алкогольной продукции в общественном месте, появление в общественном месте в состоянии опьянения.

В настоящее время расследование завершено, уголовное дело передано в суд для дальнейшего разбирательства.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Больше 100 ДТП произошло в Приморье за минувшие выходные
11:58, 29 мая 2017 Больше 100 ДТП произошло в Приморье за минувшие выходные

Один человек погиб

Жительница Приморья, потеряв документы, обратилась в полицию с заявлением о краже
11:36, 29 мая 2017 Жительница Приморья, потеряв документы, обратилась в полицию с заявлением о краже

Лжепотерпевшая предстанет перед судом

Во Владивостоке на 4,5 часа задерживается вылет самолета в Пхеньян
11:22, 29 мая 2017 Во Владивостоке на 4,5 часа задерживается вылет самолета в Пхеньян

Перебои с рейсами в КНДР стали чаще случаться в последнее время

Скандал в центре Владивостока: в дорогом гриль-баре подавали опасную курицу
11:13, 29 мая 2017 Скандал в центре Владивостока: в дорогом гриль-баре подавали опасную курицу

Недешевый общепит в итоге оказался фантомным предприятием

Пьяный водитель сбил трех пешеходов в Приморье
11:02, 29 мая 2017 Пьяный водитель сбил трех пешеходов в Приморье

Один человек скончался

Серьезный пожар произошел во Владивостоке в жилом доме
10:51, 29 мая 2017 Серьезный пожар произошел во Владивостоке в жилом доме

Никто не пострадал

В Приморье замерили радиационный фон после ночного запуска ракеты КНДР
10:40, 29 мая 2017 В Приморье замерили радиационный фон после ночного запуска ракеты КНДР

Снаряд упал в экономической зоне Японии