Жительница Приморья променяла ребенка на алкоголь

Женщина предстанет перед судом

Владивосток, понедельник, 29 мая , РИА Vladnews.

22-летняя жительница Артема обвиняется в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Отметим, что в апреле 2017 года в отдел полиции поступила информация о том, что местная жительница злоупотребляет алкогольными напитками и не занимается воспитанием малолетнего сына.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». В отношении фигурантки уголовного дела избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Ребенок изъят из семьи и помещен в Дом ребенка.

Утснаовлено, что жительница Артема имеет на иждивении 2-летнего сына. Однако от содержания и воспитания ребенка она самоустранилась. Проживала с сыном и гражданским мужем на съемной жилплощади без удобств. В частном доме отсутствовали условия для проживания. У ребенка не было места для сна и отдыха, спальных принадлежностей. Женщина не особо заботилась о приобретении продуктов питания для малыша.

Сообщается, что ранее обвиняемая уже привлекалась к уголовной ответственности за незаконное приобретение и хранение наркотических средств, распитие алкогольной продукции в общественном месте, появление в общественном месте в состоянии опьянения.

В настоящее время расследование завершено, уголовное дело передано в суд для дальнейшего разбирательства.