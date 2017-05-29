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Во Владивостоке на 4,5 часа задерживается вылет самолета в Пхеньян

Перебои с рейсами в КНДР стали чаще случаться в последнее время
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 29 мая , РИА Vladnews.

Во Владивостоке почти на 4,5 часа задерживается вылет самолета в Пхеньян, сообщает РИА VladNews со ссылкой на оперативное табло аэропорта "Кневичи". Впрочем, прибытие борта из столицы Северной Кореи ожидается по расписанию - в 14:30 Ил-62, который обстуживает рейс JS-371 Пхеньян-Владивосток, ожидают в приморской столице.

Регистрация на рейс JS-372 Владивосток-Пхеньян, который по расписанию должен вылетать в 15:35, начнется в 18:00, а вылет запланирован на 20:00.

Рейс обслуживает государственная компания КНДР Air Koryo. Как пояснили представители аэропорта, в последнее время рейсы КНДР стали чаще задерживаться по решению руководства авиакомпании. Пассажиров о задержках предупреждают заранее.

Напомним, в ночь на понедельник, 29 мая, КНДР провела очередной запуск баллистической ракеты. Радиационный фон в Приморье - в норме.

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