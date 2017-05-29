Пьяный водитель сбил трех пешеходов в Приморье

Один человек скончался

Владивосток, понедельник, 29 мая , РИА Vladnews.

В воскресенье, 28 мая, в 04.40 в отдел полиции МОМВД России «Партизанский» поступило сообщение о наезде на пешеходов в районе 35 км автодороги «г.Находка - с.Лазо - п.Ольга - пгт.Кавалерово», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по Приморскому краю. На место происшествия прибыл наряд полиции и бригада скорой помощи.

По предварительным данным, неустановленный водитель на неустановленной автомашине двигался со стороны с.Лазо в направлении г.Находка. В районе 35 км автодороги «г.Находка-с.Лаз-п.Ольга-пгт.Кавалерово» он не справился с управлением и совершил наезд на пешеходов, стоявших на краю проезжей части. После совершения ДТП водитель, не оказав пострадавшим помощи, покинул место автомобильной аварии. В результате удара получили травмы 3 человека: мужчины в возрасте 27-ми и 32-х лет.

Один из пострадавших получил травмы не совместимые с жизнью, в результате чего скончался до приезда скорой. Двоим пострадавшим была оказана медицинская помощь на месте.

В ходе розыска в Партизанске было обнаружено транспортное средство со следами ДТП. Спустя несколько часов в с.Новицкое задержан предполагаемый водитель. На момент задержания мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.