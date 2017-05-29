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Общество

Школьник в Приморье получил строгий выговор за нарушение дисциплины

По данному факту прПо данному факту прокуратуру проводит проверкуокуратуру проводит проверку
Фото: lifehacker.ru Фото: lifehacker.ru
Владивосток, понедельник, 29 мая , РИА Vladnews.

Житель Уссурийска обратился в прокуратуру по факту нарушения прав его несовершеннолетнего внука, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Установлено, что решением внеочередного педагогического совета гимназии, где внук заявителя обучается в 6 классе, несовершеннолетнему объявлен строгий выговор за нарушение дисциплины и правил внутреннего распорядка учреждения. Сообщается, что применение данного дисциплинарного взыскания предусматривалась Правилами внутреннего распорядка учащихся образовательного учреждения.

Стоит отметить, что в соответствии с законом и Порядком применения к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из организации, осуществляющей образовательную деятельность. Мера дисциплинарного взыскания в виде строгого выговора не предусмотрена.э

Однако строги выговор не был доведен до родителей несовершеннолетнего, самого обучающегося в течение установленного срока, от нарушителя не затребовано объяснение.

Учитывая данные обстоятельства, городским прокурором внесено представление директору гимназии об устранении выявленных нарушений, на противоречащие закону Правила внутреннего распорядка принесен протест.

Акты прокурорского реагирования рассмотрены и удовлетворены, локальный акт приведен в соответствие с требованиями закона.

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