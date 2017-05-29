В Приморье замерили радиационный фон после ночного запуска ракеты КНДР

Снаряд упал в экономической зоне Японии

Владивосток, понедельник, 29 мая , РИА Vladnews.

В ночь на понедельник, 29 мая, КНДР провела очередной испытательный запуск ракеты, предположительно баллистической, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС. По предварительным данным, ракета упала в море, в экономической зоне Японии (примерно в 450 километрах от места запуска).

Согласно данным регионального Управления МЧС России, радиационный фон в Приморском крае на данный момент составляет от 6 до 15 мкР/час - что является постоянной нормой для края. По данным Интерфакса, мониторинг радиационной обстановке в Приморье ведется ежечасно.

Япония, США и Южная Корея начали действовать в рамках Совбеза ООН, чтобы дать ответ на ракетный запуск КНДР; об этом заявил министр иностранных дел Страны восходящего солнца Фумио Кисида:

"Совместно с США и Южной Кореей мы начали действия в рамках Совбеза ООН", - сказал он. Кисида не уточнил, о каких именно совместных действиях трех стран идет речь. Однако он отметил, что хотел бы 29 мая обсудить сложившуюся ситуацию с членом Госсовета КНР Ян Цзечи. Япония заявила официальный протест Северной Корее.