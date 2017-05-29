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Общество

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» примет участие в Дальневосточном МедиаСаммите

Алексей Венедиктов выступит на форуме в качестве эксперта
Фото: предоставлено радиостанцией Фото: предоставлено радиостанцией "Эхо Москвы"
Владивосток, понедельник, 29 мая , РИА Vladnews.

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов подтвердил участие в Дальневосточном МедиаСаммите-2017, который пройдет 8-10 июня в кампусе ДВФУ во Владивостоке, сообщили РИА VladNews в оргкомитете саммита.

В данный момент оргкомитет Дальневосточного МедиаСаммита обсуждает с экспертом формат его участия в главном событии медиаотрасли на Дальнем Востоке.

Дальневосточный МедиаСаммит-2017 состоится уже на следующей неделе. Планируется, что в этом году МедиаСаммит соберет в два раза больше участников, чем в прошлом. Ведущие представители медиасообщества Дальнего Востока и приглашенные эксперты, а также делегации иностранных журналистов обсудят последние тренды блогосферы, digital-маркетинг, фактчекинг, PR для стартапов, возможности социальных медиа и другие актуальные вопросы развития отрасли.

Справка: ВЕНЕДИКТОВ Алексей Алексеевич — российский журналист, главный редактор, совладелец и ведущий радиостанции "Эхо Москвы", президент "Эхо-ТВ". На радиостанции "Эхо Москвы" работает с августа 1990 года. Начинал с должности газетного обозревателя и корреспондента, затем стал политическим обозревателем, возглавил информационную службу и, наконец, в феврале 1998 года был избран на пост главного редактора радиостанции.

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