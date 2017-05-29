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Происшествия

Серьезный пожар произошел во Владивостоке в жилом доме

Никто не пострадал
Фото: МЧС России по Приморскому краю Фото: МЧС России по Приморскому краю
Владивосток, понедельник, 29 мая , РИА Vladnews.

В воскресенье, 28 мая, в 11.04 в пожарную службу Владивостока поступила информация о пожаре в квартире дома, расположенного в Некрасовском переулке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МЧС России по Приморскому краю.

Спустя 10 минут на место происшествия прибыли пожарные расчеты, которые приступили к ликвидации возгорания.

В 11.34 пожар был локализован, а в 11.50 – полностью ликвидирован.

По предварительной оценке, общая площадь возгорания составила 40 кв. м.

В результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время ведётся осмотр места происшествия.

На тушении пожара задействован 31 человек личного состава, 8 единиц техники, включая 2 автолестницы.

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