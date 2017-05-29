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Политика и экономика

Приморские единороссы: Все жалобы по праймериз будут рассмотрены

Предварительное голосование прошло 28 мая
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, понедельник, 29 мая , РИА Vladnews.

Оргкомитет по подготовке к предварительному голосованию провел 28 мая заседание, посвященное рассмотрению жалоб, поступивших в Единый день предварительного голосования, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Единой России.

В общей сложности было рассмотрено 27 заявлений от кандидатов и их наблюдателей. Большую часть их сгенерировали четверо кандидатов. 

Как сообщил председатель, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», все жалобы были изучены, ни одна из них не имеет достаточных оснований, чтобы аннулировать регистрацию кого-либо из кандидатов.

Также была проведена проверка по ряду обстоятельств. Не было обнаружено существенных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты предварительного голосования во Владивостоке. Оргкомитет принял к сведению жалобу, связанную с работой одной из участковых комиссий, которая повела себя недостаточно корректно по отношению к наблюдателям.

Стоит отметить, что заявления поступали 28 мая и от членов участковых комиссий, которые жаловались на препятствия в осуществлении своей деятельности, которые им чинили отдельные кандидаты и наблюдатели.  

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