Во Владивостоке стартовали первые испытания по ЕГЭ

Сегодня школьники сдают географию, информатику и ИКТ

Владивосток, понедельник, 29 мая , РИА Vladnews.

Сегодня, 29 мая, во Владивостоке стартуют первые испытания по ЕГЭ, сообщает РИА VladNews.

Сегодня школьники напишут экзамен по географии, информатике и ИКТ. Стартует ЕГЭ в 10:00.

ЕГЭ по географии:

Минимальный проходной балл по географии в 2017 году равен 37, для преодоления порога достаточно верно решить первые 12 заданий.

В 2017 году тест ЕГЭ по географии состоит из двух частей, включающих в себя 34 задания:

Часть 1: 27 заданий (1–27) с кратким ответом, являющимся числом, словом (словосочетанием) или последовательностью цифр.

Часть 2: 7 заданий (28–34) с развернутым ответом, являющимся рисунком, решением задачи или подробным описанием всего хода выполнения задания.

ЕГЭ по информатике и ИКТ:

Минимальный проходной балл по биологии в 2017 году равен 42 тестовым баллам, для того чтобы их набрать, достаточно верно решить первые 9 заданий.

Информатика – это самый продолжительный экзамен (столько же длится ЕГЭ по математике и литературе), длительность составляет 4 часа.

В 2017 году тест состоит из двух частей, включающих в себя 27 заданий:

Часть 1: 23 задания (1–23) с кратким ответом, который является числом, последовательностью букв или цифр.

Часть 2: 4 задания (24–27) с развернутым ответом, полное решение заданий записывается на бланке ответов 2.