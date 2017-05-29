В Приморье в этом году стало меньше электричества, жилья и колбасы

Экономические и социальные показатели региона за январь-апрель

Владивосток, понедельник, 29 мая , РИА Vladnews.

В январе-апреле 2017 года промышленными предприятиями Приморского края отгружено продукции на 84,2 млрд. рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Приморскстат.

Индекс производства промышленной продукции составил 97,5% к январю-апрелю 2016 года. Спад наблюдался в водоснабжении, организации сбора и утилизации отходов (на 27%), электроэнергетике (на 8%), добывающих отраслях (на 7%).

В обрабатывающих производствах отмечен рост на 2%. Рост наблюдался в следующих производствах: ремонт и монтаж машин и оборудования (на 36%), производстве прочей неметаллической минеральной продукции (на 32%), обуви (на 29%), компьютеров, электронных и оптических изделий (на 26%), текстильных изделий (на 22%), химическом производстве (на 8%).

Из пищевых продуктов увеличилось производство крупы (в 1,7 раза), мяса и субпродуктов птицы домашней (в 1,6 раза), нектаров фруктовых и овощных (в 1,5 раза), молока (на 27%) и кисломолочных продуктов (на 14%),кондитерских изделий, рыбы и рыбопродуктов, мясных полуфабрикатов (на 4%) и свинины (на 3%).

Сократился выпуск хлеба и хлебобулочных изделий, масла растительного нерафинированного, колбасных изделий, минеральных вод.

В выпуске товаров производственно-технического назначения отмечался рост следующих видов продукции: конструкций и деталей сборных железобетонных (на 40%), цемента (на 33%), товарного бетона (на 25%), раствора строительного (на 12%), пиломатериалов (на 5%).

Выпуск электроэнергии и теплоэнергии в январе-апреле 2017 года снизился на 11% и 6%, соответственно.

Выпуск продукции сельского хозяйства составил 5,8 млрд. рублей, что на 11% больше, чем в январе-апреле 2016 года. Рост обеспечен наращиванием объемов производства основных видов животноводческой продукции.

В текущем году в хозяйствах всех категорий возросло производство мяса на 39% и молока на 2%, при снижении производства яиц на 24%.

Возросло поголовье свиней на 30%, птицы - на 7%, крупного рогатого скота - на 1%, в том числе коров - на 2%, при этом снизилось поголовье овец и коз на 9%.

Основными производителями молока остаются личные подсобные хозяйства населения (44%), мяса и яиц - сельскохозяйственные организации (79% и 70%, соответственно).

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели произвели 4% общекраевого объема мяса, 20% - молока.

Объем работ, выполненный по виду деятельности «строительство» орга­низациями всех форм собственности, составил 8,5 млрд. рублей, на 17% больше января-апреля 2016 года.

Введены жилые дома общей площадью 77,4 тыс. м2, на 26% меньше января-апреля 2016 года, из них индивидуальными застройщиками построено 24.6 тыс. м2 жилья (32% ввода жилья по краю). Ввод жилья населением по сравнению с соответствующим периодом прошлого года снизился в 2,2 раза.

Объем перевозок грузов автомобильным транспортом организаций всех видов деятельности (без субъектов малого предпринимательства) в январе-апреле 2017 года составил 3868,9 тыс. т (90% к январю-апрелю 2016), грузооборот – 157,6 млн. т-км (91%).

Перевезено автобусным транспортом общего пользования (без учета микропредприятий 19,5 млн. пассажиров (107% к январю-апрелю 2016), пассажирооборот составил 313,3 млн. пасс-км (рост на 22%).

Объем услуг почтовой связи и курьерской деятельности, оказанный организациями (без субъектов малого предпринимательства), в январе-апреле 2017 года составил 707,8 млн. рублей, в сфере телекоммуникаций – 6736,2 млн. рублей.

Оборот розничной торговли сложился в сумме 116 млрд. рублей и в сопоставимых ценах вырос на 2%.

Объем оборота общественного питания составил 5,3 млрд. рублей (к январю-апрелю 2016 – 108%).

Населению края оказано платных услуг на 47,6 млрд. рублей (105%).

На их оплату жители края тратят более четверти всех своих потребительских расходов. При этом 34% этих расходов уходит на оплату жилищно-коммунальных услуг, 19% - транспортных, 12% - телекоммуникационных, 7% - на медицинские.

Объем бытовых услуг занимал в общем объеме платных 9%, их было оказано на 18% больше, чем в январе-апреле 2016 года.

Индекс потребительских цен в апреле составил 100,7% к декабрю предыдущего года, что более чем в 2 раза ниже, чем за аналогичный период прошлого года (101,9%).

С начала года цены на наблюдаемые продовольственные товары выросли в среднем на 0,1%, на непродовольственные товары – на 1%. Прирост цен (тарифов) на платные услуги населению составил 1,2% к декабрю 2016 года.