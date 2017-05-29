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Общество

​В Приморье приостановлено рассмотрение заявок на «дальневосточные гектары»

Проблема возникла с охотугодьями
Фото: Виталий Берков, РИА VladNews Фото: Виталий Берков, РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 29 мая , РИА Vladnews.

В Приморье приостановлено рассмотрение некоторых заявок на "дальневосточные гектары": речь идет о землях на территориях охотничьих угодий. Об этом рассказал замглавы Минвостокразвития Сергей Качаев, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу министерства. Как он пояснил, причина данной меры - стремление не отказывать гражданам, подавшим заявки. При этом, согласно указанию правительства РФ, в регионах ДФО к 15 июня должен быть полностью ликвидирован разрыв между числом поданных и удовлетворенных заявок.

Как отметил Сергей Качаев, больше всего работы предстоит проделать двум регионам - Якутии и Приморскому краю, в которых принято наибольшее количество заявок на гектары:

- Для Приморья актуален вопрос охотхозяйственных соглашений. Сейчас на них нельзя предоставлять землю. Приморский край, чтобы не отказывать гражданам, которые подали заявки на территории охотугодий, приостанавливает рассмотрение заявок и информирует граждан о том, что возможно взять участок появится только после внесения изменений в закон. В связи с этим у них растет количество приостановленных заявок, идет нарушение срока. Это главная причина, - сказал он.

На данный момент разрыв сокращен на 100% в трех регионах - Магаданской области, Еврейской автономии и на Чукотке.

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