Для граждан будет организована "горячая линия"

Владивосток, понедельник, 29 мая , РИА Vladnews.

В Приморье отметят Всемирный день без табака: Роспотребнадзор края подготовил план мероприятий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. Так, в подразделениях пройдут тематические мероприятия, а для граждан будет организована "горячая линия" (пройдет 1 и 2 июня).

Ежегодно 31 мая во всем мире отмечают Всемирный день без табака: эта дата привлекает внимание к рискам для здоровья, связанным с табакокурением и другими способами употребления табака. В 2017 году девиз дня звучит так: «Табак – угроза для развития».