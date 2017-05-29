Морские котики стали артистами в Приморском океанариуме

Животные пока еще привыкают к публике

Владивосток, понедельник, 29 мая , РИА Vladnews.

Морские котики в Приморском океанариуме одни из самых опытных артистов, которые приступили к тренировкам еще за несколько лет до открытия океанариума, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Приморского океанариума. Однако выступать перед зрителями животные стали совсем недавно.

По словам тренеров, на премьере Чебу интересовал только огромный экран. Она сбежала в воду, села на краю бортика и рассматривала сменяющиеся картинки. Про зрителей Чеба тогда просто забыла. Но уже следующее выступление отработала на пятерку.

Пока Чеба и Зин показывают далеко не все, на что способны. Сейчас артисты привыкают к многочисленной публике, яркому свету и аплодисментам.

На представлении коты танцуют, явно предпочитая зажигательные мелодии. Как и морские львы, они мастерски балансируют с предметами и умеют стоять на мощных передних ластах.

Постепенно в программу Чебы и Зина будут вводиться дополнительные, уже подготовленные элементы – работа с обручем, прыжки через кольцо и многое другое. На это уйдет примерно две недели.

«Что касается трудолюбия, животные совершенно разные, - считает Екатерина Бурцева. - Чеба усерднее и ведет себя более раскованно. Очень артистична. Она и выглядит как балерина. Причем, больше работает за интерес, чем за рыбку, ест на представлении совсем немного. Может, еще и поэтому такая изящная... Зин более зажат, но при этом побойчей, понахальнее…»

Судя по тому, как трогательно животные целуются на публике, Чеба и Зин переживают служебный роман. Тренеры подтверждают их нежные отношения.