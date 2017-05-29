Во Владивостоке без осадков, +22 °C

В крае местами небольшой дождь

Владивосток, понедельник, 29 мая , РИА Vladnews.

Сегодня, 29 мая, погоду в Приморье определяет поле пониженного атмосферного давления. В крае переменная облачность, местами небольшой дождь, Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха 15...27 °C, сообщает Примпогода.



Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный западный, во второй половине дня южный умеренный. Температура воздуха +20...22 °C.



В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха 23...25 °C.



В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер южный умеренный. Температура воздуха 19...21 °C.