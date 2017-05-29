Правительство затеяло очередной пенсионный маневр

В настоящее время документ находится на стадии доработки

Владивосток, понедельник, 29 мая , РИА Vladnews.

Несмотря на записанный в Конституции социальный характер российского государства в правительстве по-прежнему царят оголтело рыночные подходы. Кризис, в котором оказалась пенсионная система страны, предложено преодолеть за счет самих граждан. Им будет предложено самостоятельно формировать часть своей будущей пенсии, либо отказаться от нее в будущем. Концепция индивидуального пенсионного капитала (ИПК), подготовленная Минфином и Центробанком уже внесена в правительство. Ожидается, что она может заработать уже с 2019 года.

В настоящее время документ находится на стадии доработки. Источники упоминают два дискутируемых подхода. Первый предполагает, что при поступлении на работу граждане будут автоматически регистрироваться работодателем в системе ИПК, а затем отчислять до 6% от зарплаты в негосударственный пенсионный фонд (НПФ). При этом они смогут отказаться от подписки, написав заявление. Второй вариант предусматривает составление дополнительного соглашения к трудовому договору. Первый отстаивает Минфин, второй — социальный блок правительства.

Новая мера предлагается на фоне предстоящего налогового маневра — сокращения обязательных социальных страховых взносов с 30% до 22%, которое будет проведено в основном за счет пенсионной части. Таким образом, новое 6%-е пенсионное отчисление, отчасти компенсирующее это сокращение, будет уже лишено обязательного характера. Если раньше государство гарантировало пенсионные отчисления, то теперь оно снимет с себя часть ответственности. В этом случае, реальная сумма пенсионных отчислений, а значит, и будущих пенсий граждан, наверняка снизится.

Если система обретет вид закона, работодатели могут получить ряд преимуществ. Одно из них — вычет по налогу на прибыль на сумму уплаченных работником взносов. Ясно, что это приведет к конфликту интересов работодателя и работника. Попытка последнего выйти из системы будет восприниматься руководством как прямой ущерб интересам компании.

Еще одно важное обстоятельство заключается в низких доходах основной массы работников. По данным Ассоциации негосударственных пенсионных фондов, минимальный уровень ежемесячного дохода, который дает финансовую возможность откладывать некоторые суммы в долгосрочном периоде, составляет около 60−70 тысяч рублей. В то время как средний доход по стране — всего 36 тысяч рублей.

Эксперт в области пенсионной реформы, депутат Законодательного собрания Петербурга Оксана Дмитриева видит в предложениях Минфина руку лоббистов.

— После того, как отказались от обязательного государственного накопительного элемента пенсии (концепция от 2002 года), финансовые посредники лишились большого объема средств. Если бы не отменили взнос, это было бы до 1 трлн. в год. Из-за этого они пролоббировали этот индивидуальный пенсионный капитал, который будет полупринудительный. Фактически, это косвенное увеличение налогообложения.

Причем уже доказано, что эти средства обесцениваются — доходность по накопительному элементу пенсии ниже, чем индексация страхового пенсионного капитала и существенно ниже, чем темпы роста номинального ВВП. И к тому же эти деньги подвержены всем финансовым и валютным рискам страны. Мне кажется, что это абсолютно грубый лоббизм со стороны НПФ. Нужно переходить к исключительно добровольным пенсионным накоплениям. Освободить пенсионное страхование от подоходного налога и все.

Президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Константин Угрюмов:

— Пока это только концепция. К сожалению, из нее ушло положение об автоматической подписке, потому что против этого выступили серьезные силы из социального блока правительства. Также, против высказались юристы. Менять гражданское законодательство под эту систему никто не будет. Так что вряд ли возобладает вариант с автоматической подпиской. Там, вообще, много спорных вопросов. Например, непонятно, как будут осуществляться пятилетние переходы из фонда в фонд. Впереди еще обсуждение документа в правительстве. Посмотрим, во что оно выльется.

В свою очередь начальник лаборатории исследований пенсионных систем Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Елена Гришина видит немало «подводных камней» в предлагаемой системе.

— На мой взгляд, переход от обязательного формата к добровольному — это, скорее, позитивный шаг. Действительно, есть люди, которые не могут копить и им действительно нецелесообразно откладывать средства на пенсию. Но есть и те, для кого это выгодно. Главный спор идет о формате, в котором это будет реализовано. Вставлять в сам трудовой договор положение об отчислениях не совсем правильно с юридической точки зрения, поскольку это внешнее условие, а не регулирование трудовых отношений. Кроме того, далеко не все заняты на крупных и средних предприятиях и имеют трудовые договора. Это снизит охват работников новой системой. Именно поэтому предполагается автоматический вход в нее.

«СП»: — А как в других странах?

— Автоматический вход в систему ИПК существует в Новой Зеландии, Австралии, недавно ее ввели в Великобритании. Автоматическое включение повышает охват. Но тут важны условия выхода. Насколько это будет легко осуществить. Кроме того, важна информированность людей о самой возможности выхода из системы. Если работодатель получит льготы от участия работника, то ему не выгодно информировать работников. Как всегда галочку поставят под договором…

По словам директора проектов фонда «Общественное мнение» Людмилы Пресняковой, россияне при планировании пенсии рассчитывают в основном на государство.

— Отвечая на вопрос о причинах, по которым люди держат средства в ПФР или в НПФ, респонденты в первом случае подчеркивают фактор надежности, во втором людей привлекает более высокая процентная ставка. Более того, количество людей, верящих, что наличие накопительной части пенсии увеличит ее общий размер примерно такое же, как число тех, кто не видит в накопительной части пенсии никаких преимуществ.

При этом люди не прочь помечтать о том, как в старости они не будут стеснены в средствах и смогут позволить себе, например, путешествия. В качестве дополнительных источников доходов на пенсии называется работа и помощь родственников. Несмотря на то, что каждый пятый россиянин моложе 45 лет перевел пенсионные накопления в НПФ, недоверие к ним остается одной из главных проблем.

— Вы говорите, что они в правительстве собираются готовить закон по этой концепции? Да у них уже все эти законы готовы, — негодует первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломийцев. — Это продолжение политики, которая уже завела в тупик. При таких подходах у нас мужчины до 65 лет и не доживут. Те, кто вышел сейчас на пенсию — они же платили все положенные отчисления. Однако сейчас ни один пенсионер, отработавший всю жизнь, в принципе на пенсию существовать не может. Вот их бы опустить в среду, где народ живет!

Они хотят внедрить гайдаровскую идею о том, чтобы снять всю социальную нагрузку с государства. Драконовский, антинародный подход.

Главная проблема в том, что решения принимают махровые либералы: кудрины, грефы, чубайсы. Они в жизни своей ничего не создавали, ничего не умеют… В любой социально ориентированной стране должна быть солидарная ответственность поколений. Работающие платят за неработающих.

Источник: newsdiscover.net