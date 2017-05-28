В новой программе полёта не предусмотрен гравитационный манёвр

Владивосток, понедельник, 29 мая , РИА Vladnews.

Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) сообщило о том, что реализация миссии «Психея» (Psyche) начнётся на год раньше, нежели предполагалось изначально.

В новой программе полёта не предусмотрен гравитационный манёвр возле Земли. Кроме того, траектория будет проходить дальше от Солнца, а следовательно, потребуется меньше тепловой защиты, что позволит уменьшить массу зонда. При этом в 2023 году аппарат совершит гравитационный манёвр в окрестностях Марса.

Добавим, что астероид Психея был открыт 17 марта 1852 года итальянским астрономом Аннибале де Гаспарисом в обсерватории Каподимонте в Неаполе. Тело названо в честь Психеи, олицетворения души в древнегреческой мифологии.