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Политика и экономика

Forbes назвал богатейших наследников России

Рейтинг, как и в прошлом году, возглавил сын крупнейшего акционера
Фото: hayinfo.ru Фото: hayinfo.ru
Владивосток, воскресенье, 28 мая , РИА Vladnews.

Журнал Forbes составил список наследников российских миллиардеров. В нем 20 семей, в которых воспитываются 47 детей. На каждого ребенка приходится не менее 2,3 млрд долларов

Рейтинг, как и в прошлом году, возглавил сын крупнейшего акционера «Лукойла» Вагита Алекперова — Юсуф (1990 года рождения). Будучи единственным ребенком бизнесмена, он может получить в наследство 14,5 миллиарда долларов (годом ранее эта сумма составляла 8,9 миллиарда).

Вторая строчка досталась дочери владельца компаний «Еврохим» и СУЭК Андрея Мельниченко. Доля пятилетней Тары, по версии Forbes, составляет 13,2 миллиарда долларов (в 2016 году она составляла 8,2 миллиарда).

Тройку замкнули дети основного владельца компаний «Новатэк» и «Сибур» Леонида Михельсона. Дочь предпринимателя Виктория (1992 года рождения) и двухлетний сын (имя не уточняется) могут претендовать на 9,2 миллиарда долларов каждый (данные за прошлый год — 7,2 миллиарда).

Всего в России на сегодняшний день 96 долларовых миллиардеров, совокупное состояние которых оценивается в 386 млрд долларов. У них в общей сложности 274 ребенка. То есть на каждого из детей миллиардеров в среднем приходится 1,4 млрд долларов.

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