Сенатор от Новосибирской области предложила наказывать неработающих родителей

Из-за безделья взрослых у детей нет необходимых условий для полноценного развития

Владивосток, воскресенье, 28 мая , РИА Vladnews.

Сенатор от Новосибирской области Надежда Болтенко предложила ввести уголовную и административную ответственность для неработающих родителей несовершеннолетних детей, пишет ТАСС.

По словам Болтенко, наказание должны нести те родители, у которых нет уважительных причин не работать. По мнению сенатора, из-за безделья взрослых у детей нет необходимых условий для полноценного развития. Болтенко предложила «в целях повышения ответственности родителей за воспитание и содержание детей» внести изменения в статью 5.35 КоАП «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» в виде ответственности выплатить штраф или выполнить общественные работы, если у родителей нет работы без уважительной причины больше полугода.

Кроме того, сенатор заявила, что нужно дополнить статью 156 Уголовного кодекса РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» словами «и содержания детей». Эта статья предусматривает наказание от штрафа в 100 тысяч рублей до лишения свободы на срок до пяти лет. Болтенко также предлагает ввести уголовную ответственность для родителей «за систематическое уклонение от деятельности, приносящей доход семье, без уважительных причин в течение более чем одного года».

«Приняв поправки в КоАП и УК, мы будем стимулировать родителей на трудовую деятельность, приносящую доход семье, поставим заслон социальному иждивенчеству и повысим ответственность родителей по воспитанию и содержанию детей», — сказала Болтенко.

Удивительно, но сенатор от Омской области Елена Мизулина, известная своими скандальными инициативами в вопросах брака и семьи, назвала предложение коллеги «противоречащим российской Конституции и законодательству».

«Она предлагает ввести принудительный труд только потому, что в семье есть несовершеннолетние дети. Принудительный труд у нас запрещен», — заявила парламентарий.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко дала поручение комитетам Совета Федерации внимательно рассмотреть предложения Болтенко «на предмет их приемлемости».