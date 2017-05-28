История компании началась в далеком 1929 году

Владивосток, воскресенье, 28 мая , РИА Vladnews.

Не секрет, что в Советском Союзе мотоциклы «Ява» пользовались огромным спросом. Не было такого подростка, который бы не мечтал об этом удивительном мотоцикле. Однако на дворе 21 век, и «советская легенда» вот-вот вернётся в совершенно обновленном формате.

История компании Jawa началась в далеком 1929 году. После войны заводское предприятие выиграло тендер и начало поставлять в СССР по сто тысяч мотоциклов в год.В 90-е года популярность завода заметно снизилось, а производство и вовсе упало до самых низов. Однако в последние годы многое изменилось — новые мотоциклы стали появляться регулярно.

Напомним, весной 2017 года компанией было выпущено два новейших байка — Jawa 350 OHC и Jawa 660. Предположительно, 350-я станет главной моделью для экспорта во многие страны Европы, так как его экологические показатели отвечают всем принятым стандартам и нормам.

Самой популярной стала модернизированная версия Jawa 350 Premier с двухцилиндровым двухтактным двигателем, мощность которого составляет 23 л.с. Его стоимость оценивается в 230 тысяч рублей.

Автор: Илья Александров

Источник: politpuzzle.ru