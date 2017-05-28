Евросоюз резко выставил Украину: мы не будем поддерживать её идеи

Стоит ли вообще говорить про коррупцию?

Владивосток, воскресенье, 28 мая , РИА Vladnews.

Недавно Украина предоставила ЕС новую пенсионную реформу. Однако она оказалась настолько убогой, что европейские экономисты буквально развернули Киев, признав идею откровенно глупой.

«После 10 дней работы в Украине миссия МВФ выдала заключение, в котором не содержится практически ни одного позитивного отзыва об инициативах Кабинета министров. Мы не поддерживаем эти идеи», — заявляют в ЕС.

Более того, инициативу украинского правительства резко оспорили, так как там не было «осовременивания пенсий на постоянной основе и отмены налогообложения для работающих пенсионеров». Обе идеи касательно этих инициатив Европе, мягко говоря, не понравились.

Галина Третьякова (гендиректор УФС) считает, что несогласие Европейского союза объясняется увеличением затрат на пенсионные выплаты с 11% ВВП до 14%. Вдобавок, Украине вновь были продиктованы условия для получения поддержки: это полноценная пенсионная реформа, а также активная борьба с коррупцией. Об этом сообщает портал ukraina.ru

Очевидно, что соблюдение всех обозначенных условий в суровой украинской реальности просто невозможно. С реформаторскими способностями киевских чиновников все уже давно знакомы: реформ как не было, так и нет. Стоит ли вообще говорить про коррупцию? Даже когда из ЕС приехала специальная миссия, призванная оказать помощь в этом деле, Украина умудрилась изрядно «накосячить». Итог очевиден.