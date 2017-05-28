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Общество

ФБК "разоблачили" патриота России Евгения Пригожина

Несмотря на громкие заявления представителей Фонда борьбы с коррупцией, есть два ключевых аспекта
Фото: compromatsaratov.ruПожаловаться Фото: compromatsaratov.ruПожаловаться
Владивосток, воскресенье, 28 мая , РИА Vladnews.

Широкую дискуссию в кругах оппозиционно настроенных россиян вызвал недавний выпуск политического интернет-шоу «Кактус». Данный проект напрямую курируется небезызвестным Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального, и, как правило, в рамках передачи намеренно обсуждаются «актуальные» темы в таком свете, как это хотят услышать отечественные оппозиционеры или те, кто считает себя таковыми.

В чем же дело? 23 мая в эфире политического интернет-шоу «Кактус» близкий соратник Алексея Навального Григорий Албуров высказал крамольное по меркам российской оппозиции утверждение! В частности, Албуров заявил, что видный бизнесмен Евгений Пригожин на самом деле борцом с международным терроризмом и глубоко убежденным патриотом своей страны.

Как утверждает Григорий Албуров (ФАС недавно вынесло решение по инициированному ФБК расследованию), «23 миллиарда, конечно, не идут в карман Пригожина». Расследователь ФБК заявил, что эти деньги направляются частным военным компаниям, которые ведут борьбу с международным терроризмом на многострадальной сирийской земле.

Стоит отметить, что несмотря на громкие заявления представителей Фонда борьбы с коррупцией, есть два ключевых аспекта, которые сводят обвинения оппозиционеров на нет. Первое - ФАС прекратило расследование в отношении ряда фигурировавших в расследовании фирм. Второе - Евгений Пригожин не является ни руководителем, ни участником упомянутых компаний, поэтому, собственно, антимонопольщики даже не обратились к бизнесмену за разъяснениями, так как его он к делу не причастен.

Более того, доподлинно удалось установить, что компании, которые получили 23 миллиарда рублей государственных средств, выполнили взятые на себя обязательства в полном объеме, съэкономив при этом 8,911 млрд. рублей, то есть почти 40% от общей суммы тендеров. Таким образом, получается, что в результате описанных ФБК якобы «преступных» операций бюджет России пополнился почти на 9 млрд. рублей.

В итоге: Евгений Пригожин, оказывается, активно спонсирует борьбу с международным терроризмом в Сирии и экономит бюджетные средства государства. Однако своим зрителям хваленные борцы с коррупцией почему-то решили не говорить о том, что из 23 миллиардов 40% от данной суммы вернулось в государственный бюджет. Ведь не этого хотят услышать их зрители…

Стоит иметь в виду, что Евгений Пригожин был включен в санкционный список США как человек, активно поддерживающий государственную политику России. Случайные люди, как вы догадываетесь, туда не попадают. А теперь, после поистине «сенсационного» заявления Григория Албурова о спонсировании Пригожиным ЧВК, борющихся с международным терроризмом в Сирии, всё и вовсе встало на свои места! Получается, что Евгений Пригожин, в общем-то, довольно патриотично настроенный гражданин своей страны! И это, что самое забавное, было объявлено российскими оппозиционерами в результате их собственной оплошности.

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