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Происшествия

В 2017 году приморские полицейские вернули домой 625 детей

Каждый такой случай расценивается как чрезвычайное происшествие
Фото: 25.мвд.рф Фото: 25.мвд.рф
Владивосток, воскресенье, 28 мая , РИА Vladnews.

Работа по розыску несовершеннолетних, пропавших без вести, – одно из приоритетных направлений деятельности органов внутренних дел, сообщает РИА VladNews.

Каждый такой случай расценивается как чрезвычайное происшествие. Весь личный состав подразделения, на территории которого это произошло, поднимается по тревоге, и проводится полный комплекс оперативно-поисковых и следственных мероприятий, которые почти всегда заканчиваются обнаружением ребенка. При этом ход поисковых мероприятий постоянно находится на особом контроле у руководства МВД России и его территориальных подразделений.

В службе уголовного розыска как на федеральном, так и на региональном уровнях созданы специальные оперативные подразделения по раскрытию преступлений в отношении несовершеннолетних, в составе которого несут службу лучшие сыщики органов внутренних дел.

В 2016 году приморские полицейские в результате оперативно-розыскных мероприятий установили местонахождение 2232 несовершеннолетних, объявленных в розыск. За четыре месяца текущего года удалось разыскать 625 несовершеннолетних, пропавших без вести, в том числе 312 малолетних детей.

Значительная часть находящихся в розыске несовершеннолетних - это дети, которые из-за особенностей подросткового возраста самовольно ушли из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных учреждений. Большая часть из них самостоятельно или с помощью сотрудников полиции возвращается обратно.

Стоит отметить, что огромную помощь сотрудникам полиции в поиске пропавших детей оказывают участники волонтерских организаций.

Сотрудниками ГУУР МВД России разработана специальная памятка «Что делать родителям, если ребенок потерялся», в которой содержится алгоритм действий в случае, если это произошло.

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