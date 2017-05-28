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Культура

Меньшов заявил, что не видит причин для "особых условий" для Серебренникова

Обыски в "Гоголь-центре" и дома у его худрука прошли во вторник
Фото: sharij.net Фото: sharij.net
Владивосток, воскресенье, 28 мая , РИА Vladnews.

Кинорежиссер Владимир Меньшов заявил, что не видит причин для "особых условий" в отношении худрука "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова и не подписывал письма в его защиту.

В среду на церемонии вручения наград в Кремле худрук Театра наций Евгений Миронов передал президенту Владимиру Путину письмо "с просьбой обратить внимание на это дело". Под обращением подписались худрук МХТ имени Чехова Олег Табаков, худрук театра "Ленком" Марк Захаров, актриса Чулпан Хаматова, а также Сергей Гармаш, Алла Демидова, Алексей Агранович, Виктория Толстоганова, Яна Сексте, Анатолий Белый, Ксения Раппопорт, Евгений Стычкин, Александр Петров, Ирина Старшенбаум, Елизавета Боярская, Марина Александрова.

"Я никак не могу врубиться, по какой причине я должен возмутиться происходящим. Если возмущаться, то в большей степени тем, что они возмущаются этим. Потому что они как бы настаивают, настаивают, в частности, Миронов, Хаматова, кто еще принимали участие, подходили, они настаивают на том, что должна быть некая особая камера, особые следователи для режиссера Серебренникова, что нельзя его так вот вместе со всеми задерживать… Поэтому я не вполне догоняю, что называется, какого черта, почему должны быть особые условия", — сказал Меньшов в эфире телеканала "Россия 24".

"Мне, слава богу, не предлагали (подписать письмо), но я бы и не подписал, потому что я не понимаю", — добавил он.

Меньшов также отметил, что не верит в то, что Серебренникова держали на допросе 12 часов и уверен в том, что это преувеличение. С самим худруком Меньшов, по его словам, находится в хороших отношениях.

Обыски в "Гоголь-центре" и дома у его худрука Серебренникова прошли во вторник в рамках дела о хищении госсредств. По информации СК, лица из числа руководства некоммерческой организации "Седьмая студия", основателем которой был Серебренников, в 2011–2014 годах похитили около 200 миллионов рублей, выделенных государством на развитие и популяризацию искусства.

Как ранее отмечал глава департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Андрей Малышев, в то время Минкультуры ежегодно выделяло "Седьмой студии" деньги на проект "Платформа", общая сумма финансирования составила 216,5 миллиона рублей.

Как отметил Меньшов, ни один успешный театр не может выжить без дополнительной финансовой поддержки государства, так как вся выручка может уйти только одни коммунальные расходы и затраты на ремонт здания.

Источник:ria.ru

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