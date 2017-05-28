Приморцы прозябают в аварийном жилье 17:10, 28 мая Приморцы прозябают в аварийном жилье
Во Владивостоке полицейские задержали «барсеточников» 16:27, 28 мая Во Владивостоке полицейские задержали «барсеточников»
Бродячая собака напала на женщину во Владивостоке 16:24, 28 мая Бродячая собака напала на женщину во Владивостоке (Фото)
Новостная лента
Май, 28 воскресенье
17:22
Игорь Пушкарев выступил в суде Эксклюзив
17:22
Дневник девушки: Что такое эффект йо-йо? Эксклюзив
17:10
Приморцы прозябают в аварийном жилье
17:03
Меньшов заявил, что не видит причин для "особых условий" для Серебренникова
16:27
Во Владивостоке полицейские задержали «барсеточников»
16:24
Бродячая собака напала на женщину во Владивостоке Фото
15:54
Банк России: цены на нефть, скорее всего, просядут до 40 долларов за баррель
15:26
В Приморье продолжаются поиски мужчины
15:02
Жительница Уссурийска предстанет перед судом по делу о "резиновой квартире"
14:31
Осторожно, клещи!
13:28
Приморские военные готовятся к танковому сражению
12:38
Во Владивостоке задержали угонщиков
11:49
МЧС предупредила о вероятности возникновения аварийных ситуаций
11:03
Пострадавший с вертолёта, совершившего жесткую посадку в Приморье, доставлен в больницу
10:27
Лайнер «Costa NeoRomantica» впервые посетит Владивосток уже на следующей неделе
09:34
Воздух в Приморье прогреется до 31 градуса
09:02
Гороскоп на сегодня, 28 мая
08:39
В жизни Сереги Питерского произошло важное событие Фото
07:04
Голливудский актер планирует обзавестись собственным участком в Приморье
06:24
В Приморье при загадочных обстоятельствах пропал молодой человек Фото
05:21
В Таиланде на пляжах острова Пхукет снова появились ядовитые физалии
04:39
Ученые узнали, какие ученые способны лечить
03:25
Опрос: 64% американцев считают Россию врагом США
02:23
Ученые: Смартфоны учат людей рациональности
01:15
Названы страны Европы с лучшей для купания водой‍
00:23
Ученые узнали, в чем плюсы знакомств в интернете
Май, 27 суббота
23:42
Орден «Родительская слава» получит еще одна многодетная семья Приморья
22:37
Владивостокцы увидят природу глазами корейского фотографа
21:18
Антарктида станет зеленым континентом, - ученые
20:31
В Приморье растет количество пострадавших от укусов клещей
19:17
Массовое отключение воды ждет Владивосток на следующей неделе
18:06
Секс раз в неделю помогает похудеть, - ученые
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4137 (76) от 26 мая 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Успешным бизнесом руководит молодежь
Первоочередные объекты для ремонта определяют с помощью мониторинга
Не вернулся из боя…
На площади – ярмарочные дни
Парому подтвердили легитимность
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Происшествия

Во Владивостоке полицейские задержали «барсеточников»

Пока владелица отсутствовала, злоумышленники вскрыли ее автомобиль
Фото: kp.ru Фото: kp.ru
Владивосток, воскресенье, 28 мая , РИА Vladnews.

Cотрудники полиции обратили внимание на мужчин, которые пытаются вскрыть автомобиль, припаркованный на обочине дороги, в районе проспекта 100- летия Владивостока. В момент совершения кражи сумки из автомобиля мужчины были задержаны с поличным сотрудниками уголовного розыска, рассказали РИА VladNеws в пресс-службе УМВД Приморья. 

Установлено, что потерпевшая в вечернее время приехала в один из городских скверов. Личные вещи оставила в закрытом автомобиле и отправилась на пробежку. Пока владелица отсутствовала, злоумышленники вскрыли автомобиль и похитили ее сумку. Полицейские задержали злоумышленников на месте происшествия.

В отделе полиции 30-летние жители краевого центра дали признательные показания и сознались в двух аналогичных преступлениях.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

В настоящее время полицейские проверяют подозреваемых на причастность к иным преступлениям.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Бродячая собака напала на женщину во Владивостоке
16:24, 28 мая 2017 Бродячая собака напала на женщину во Владивостоке

Потерпевшая перенесла три операции

В Приморье продолжаются поиски мужчины
15:26, 28 мая 2017 В Приморье продолжаются поиски мужчины

Пока писк результата не дал

Жительница Уссурийска предстанет перед судом по делу о
15:02, 28 мая 2017 Жительница Уссурийска предстанет перед судом по делу о "резиновой квартире"

Расследование завершено

Во Владивостоке задержали угонщиков
12:38, 28 мая 2017 Во Владивостоке задержали угонщиков

Им грозит лишение свободы на срок до 5 лет

МЧС предупредила о вероятности возникновения аварийных ситуаций
11:49, 28 мая 2017 МЧС предупредила о вероятности возникновения аварийных ситуаций

Учитывая высокую степень изношенности сетей

Пострадавший с вертолёта, совершившего жесткую посадку в Приморье, доставлен в больницу
11:03, 28 мая 2017 Пострадавший с вертолёта, совершившего жесткую посадку в Приморье, доставлен в больницу

Экипаж эвакуирован

В Приморье при загадочных обстоятельствах пропал молодой человек
06:24, 28 мая 2017 В Приморье при загадочных обстоятельствах пропал молодой человек

Мать с апреля прошлого года разыскивает парня